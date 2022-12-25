女生帶男友赴閨密飯局　數天後被分手　渣男1舉動震驚朋友圈

「出Pool飯」是年輕人常說的口頭禪，意指脫離單身後請身邊好友吃飯。近日有女生發文分享，指其朋友拍拖約1個月，便帶同男友與姊妹們吃「出Pool飯」。樓主對男方留下不錯的印象，詎料女方在數天後便哭訴被提分手，原因是男方愛上別人。最讓樓主震驚的是，其後另一出席飯局的朋友透露，該男子竟向她表白，樓主不禁無奈地稱，原本飯局是祝福好友有新戀情，沒料到卻導致他們分手。



有女生拍拖後帶同男友與姊妹們吃飯，不料數天後就分手，原來男方愛上女友的閨密。（《無法抗拒的他》劇照）

樓主在香港討論區以「食左朋友餐出Pool飯冇耐佢就分手啦」為題發帖，指她與姊妹們一早約定，不論誰有另一半後均需帶同新男友請客。最近有朋友拍拖約1個月，眾人便相約一起吃飯，交談過程中大家都感覺男方是不錯的人。

然而，「出pool」的女生在數天後便致電樓主，哭訴男方提出分手，還坦言喜歡上其他人，但沒有透露對方身份。另一方面，其中1名出席當天飯局的朋友則稱被男方表白，此時樓主方知男方看上的是女方的好姊妹，無奈表示「好地地一餐飯，諗住祝福佢地喺埋一齊，點知最後竟然因為呢餐飯令到佢哋分手」。

樓主無奈表示「好地地一餐飯，諗住祝福佢地喺埋一齊，點知最後竟然因為呢餐飯令到佢地分手」。(《25歲，21歲》劇照）

不少網民都認為這種容易變心的渣男不要也罷，女方反而該慶幸及早發現才不用過於傷心，「咁容易變心，呢種人無用」、「妳朋友前度見一個愛一個，總之係騎牛搵馬，點都有分手嘅一日」、「及早發現總好過拍咗若干時間先無意中發現，到時妳姊妹仲晴天霹靂仲崩潰」、「歷史會重演」。

另有人則提醒關係尚未穩定就不要帶另一半見朋友，「所以拍拖唔係好耐就唔好咁快帶出去俾朋友見面就係咁解，拍得個1個月根本未穩定，妳們太年輕了」；也有留言擔憂不久將來又有「出Pool飯」飯局的話，場面將會很尷尬，「咁下次出嚟請食飯咪好尷尬」、「又食多餐」。