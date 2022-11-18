極勵志｜肥仔分手獲前女友鼓勵　日做6小時運動激減40公斤變帥哥

內地廣東湛江1名年輕男子，與女友感情破裂，兩人分手後卻得女方鼓勵，終下定決心發奮圖強減肥，持續3個月每天6小時，狂做帶氧及無氧運動，同時嚴控飲食，最後成功甩掉40多公斤，變身肌肉型男。



根據內媒報道，居於廣東湛江的伍姓男子與女友感情生變，兩人分手後仍是朋友，而身形肥胖的伍男在前女友鼓勵下，下定決心減肥，用了3個月時間，每天6小時在健身房進行帶氧及無氧運動，並且控制自己飲食，成功減去40多公斤，效果相當驚人。

伍男將過程拍低記錄下來。從他發布的影片中，看到他的身形由一個胖胖的男生，變成有腹肌的帥氣型男，就是憑前女友的支持才走到這一步，讓他徹底變了另一個人，更重拾自信。可惜的是，前女友已有新的家庭，兩人未能再續前緣。

伍男將過程拍低紀錄下來，一個胖胖的男生，變成有腹肌的帥氣型男。（影片截圖）

伍男減肥成功故事引起不少網民熱烈討論，「看來單身使人美麗」、「胖子都是潛力股」、「每天6小時運動，看來不用上班」。亦有網民擔心他減得太快會有反效果，「運動過量也不是什麼好事」、「突然暴瘦會影響身體健康，系統紊亂到時候也不舒服，最好循序漸進」、「沒點底子的可別學他，等下橫紋肌溶解問題就大了」、「這個強度＋飲食，一旦停了，很快會反彈吧」。