港女搭的士話行大欖轉頭反口投訴兜路　司機公開車cam錄音證清白

【的士／大欖隧道／屯門公路】各行各業都最怕遇到「西客（麻煩客人）」！網絡瘋傳一段行車記錄器（車CAM）影片，可見有的士司機與前往元朗的港女乘客正因選道「大欖隊道」而爭執，其間港女乘客粗口橫飛投訴司機兜路，司機則強調自己開車前已詢問，事後更公開「車cam」錄音證明自己清白。

港女乘客知悉自己確有說過行「大欖隊道」後，未有認錯，反批評司機「你點會咁x樣問架？」，並說：「就係你（司機）嘅問題啦，總之！」影片引來網民熱議，一面倒指摘港女乘客，「自己錯先咁x惡」、「不知所謂的女人」、「無恥先最恐怖」。也有網民讚司機回答有禮，「呢件事的士司機無錯」、「司機幾好禮貌」。



網絡瘋傳一段行車記錄器（車CAM）影片，見到有的士司機與返元朗的港女乘客正因選道「大欖隊道」而爭執。（影片截圖）

YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」今日（12月4日）上載該段3分52秒影片，題為「【西客之道】港女乘客投訴的士司機走大欖隧道，司機稱已詢問，並公開車cam錄音證清白」。

影片可見，「車cam」顯示事發時間為昨日（12月3日）晚上7時許，港女乘客上車後，司機便問她選行大欖隊道還是屯門公路，見女乘客未有回應，司機於是再問一次「大欖定屯門公路？」，這時港女乘客回應「大欖啊」，司機隨即開車。

畫面一轉，的士已走在高速公路上，港女乘客不滿地「爆粗」投訴，「咁我咪貴咗好X多，你咁樣兜」。司機回應「我頭先真係問咗妳㗎喎」，港女乘客反駁，「咪行屯門囉，我講咗。我點會咁X ON X，X你老X，我返天水圍，行元朗畀個大欖，之後再兜返落天水圍啊？」。司機聽到發笑，港女乘客繼續責罵「你仲要屈返我轉頭囉！我真係好X着（憤怒）囉！」

司機隨後向港女乘客指出，「妳如果覺得我係屈妳呢，我轉頭返去WhatsApp send返條片（行車記錄器片段）畀妳好唔好？」，港女乘客則重複「我會唔會咁x on x，我x你老x，我鍾意，我錢多啊？我鍾意行隧道元朗兜返去天水圍啊？咁好x明顯係屯門啦」。司機表示「有咩明唔明顯啫，我問妳，妳咪搭屯門咪得囉，如果妳係屯門」，港女乘客反問「咁係邊個聽到我（話）行大欖先？邊個聽到先？」，司機則回應「左耳聽到，右耳聽到，個cam都聽到，ok？」。

聽到這裏，港女乘客指「得啦得啦得啦……得得得得得！x你老xx，愈諗愈x嬲啊嘛，你諗住當我傻㗎？」、「得喇，唔好x再吠」。隨後車廂回復平靜，詎料不一會又再罵聲四起，「有錄音？x你老x，你搵x返啊，x你老x，我傻㗎？咁如果唔係呢？」，司機聞言堅定回覆「無如果唔係，因為妳絕對係啊，無呢個如果」，港女乘客於是「禍及家人」責罵，「x你老xx，你好似好等錢使喎，你屋企人係咪有事啊？係咪生cancer啊？」

影片最後流出了相信是司機向女乘客傳送「車cam」片段的WhatsApp截圖，而港女乘客知悉自己真的有說過行「大欖隊道」後，未有認錯，反批評司機「x你老x，你正常司機好x明顯係唔應該行大欖啦，你點會咁x樣問架，x街，你好x窮啊？x你老x臭x」，並強調「就係你嘅問題啦，總之」。

影片最後流出了相信是司機向女乘客傳送「車cam」片段的WhatsApp截圖。（影片截圖）

網民看過影片後都一面倒批評港女乘客是「西客」，「呢啲咁嘅人就算即場播返cam畀妳睇咪又係唔會認錯。無知唔可怕，無恥先最恐怖」、「行大欖，快但係收隧道錢，行屯公，耐少少但係公路，正常人都問啦」、「最短路線咪就係行大欖囉」、「不知所謂的女」、「窮就唔好搭的士，唔識就問有乜分別」、「自己錯先咁x惡」。

也有不少網民大讚司機有禮貌，「呢件事的士司機無錯」、「司機幾好禮貌」。