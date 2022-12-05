悲！孕婦遭熊孩子擲磚頭爆頭亡一屍兩命　調查揭恐怖死亡內情

澳洲發生令人悲傷的一屍兩命慘劇，一名30歲懷孕5個月的孕婦，在購物中心停車場突然遭一群青少年攻擊，更被磚頭砸中頭部，終因傷勢嚴重不治，腹中胎兒也無法保住。事後一名17歲少年被控造成身體嚴重傷害罪，警方形容今次是「毫無意義、無端的暴力」，強調絕不能接受及容忍。



一名30歲懷孕5個月的孕婦，在購物中心停車場突然遭一群青少年攻擊，更被磚頭砸中頭部，終因傷勢嚴重不治，腹中胎兒也無法保住。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發上月29日，30歲孕婦米勒（Dianne Miller）與丈夫在當地大型購物中心Waterford Plaza停車場坐車準備離開時，突然遭到一群青少年襲擊，其間一名少年向米勒的方向扔了一塊磚頭，剛好通過打開的車窗砸中米勒頭部，導致米勒心臟驟停，最終傷勢過重至上周五（12月2日）不治，其腹中5個月胎兒亦無法保住，慘釀一屍兩命。

米勒最終傷重不治。（網上圖片）

米勒還有一名8個月大兒子，而她與丈夫剛搬進新家，正為第2名孩子出生做準備。其丈夫向傳媒表示，對米勒的死感到震驚，直言對他們來說是「毀滅性的」，「我們現在太痛苦了，無能為力」。他形容米勒充滿愛心，「是最美麗的女人」，強調「直到我死的那一天，我都會愛她」。

警方事後以造成身體嚴重傷害罪拘捕一名17歲少年，該少年另被指控一項違反保釋條件罪，將於周五（12月9日）面臨另一場聽證會。警方指出，少年與死者並不認識，形容今次是「毫無意義、無端的暴力」，強調不能接受，他們不會容忍。