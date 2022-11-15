悲！2歲女遺車內9小時活活焗死　高溫中暑脫水　父：以為已送走..

帶小孩出門一定要小心看管，一時粗心大意隨時無法挽回！日本一名33歲父親日前駕車帶3名女兒到托兒所，結果近傍晚要接小孩時，才發現2歲的2女兒竟沒有上課，回到車內驚見2女兒已倒臥後座，送院不治。警方調查指出，2女兒被遺留在車內約9小時，估計因在車內中暑脫水而死。



日本一名33歲父親駕車帶3名女兒到托兒所，結果近傍晚要接小孩時，才發現2歲的2女兒竟沒有上課，回到車內驚見2女兒已倒臥後座，送院不治。（網上圖片）

綜合日本媒體報道，事發上周六（11月12日），大阪府岸和田市一名33歲父親，早上7時許駕車帶着3名女兒到托兒所，分別4歲、2歲及1歲。當時父親把大女兒和小女兒送到兒童中心，之後原定要帶2女兒到另一間托兒所，惟他忘記了這回事，直接開車回家，也沒有發現2女兒仍在車上。

至同日下午約5時半，父親開車到托兒所準備接回2女兒，老師卻說2女兒今天沒有來上課，父親頓感不對勁，回到車上發現2女兒倒臥後座，緊急送院搶救不治。

警方調查指出，2女兒被遺留在車內約9小時，估計因在車內中暑脫水而死。（網上圖片）

警方調查指出，2女兒被遺留在車子裏約9小時，當時車子窗戶關上，懷疑小孩因為在車內中暑脫水身亡。據大阪地區氣象台，事發當日現場附近最高氣溫24.1度。

父親事後解釋，當日以為已把女兒送到托兒所，而由於毋須上班，他把車停在住所附近停車場並關閉及鎖上窗戶，直到近傍晚才再駕車，沒想到女兒會因此喪命。