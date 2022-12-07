恐怖！殯儀館員工凌晨上班　死者竟「復活」睜眼對視　真相極心寒

「死人」復活？巴西發生駭人聽聞的「死者復活」事件，一名62歲男子被醫生宣布因口腔癌併發症死亡後，送至殯儀館待家屬處理後事，詎料殯儀館人員5小時後打開屍袋，竟然見到男子睜開雙眼與其對視，嚇得殯儀館人員立即把男子送院。家屬得悉後不敢相信，直指「真的太可怕了，這樣的錯誤讓人難以接受」，而醫院已解僱了負責簽署死亡證明的醫生。



「死者」復活？原來是有更驚人內情！（示意圖／gettyimages）

綜合外媒報道，事發11月29日，62歲男子何塞（Jose Ribeiro da Silva）於戈亞斯州烏魯阿蘇（Uruaçu，Goiás State）一間醫院，因口腔癌併發症被宣布死亡。何塞的家人同日晚上8時接獲噩耗，拿到醫院開立的死亡證明後開始處理何塞後事。

何塞之後被裝進屍袋送到距離醫院100多公里的的殯儀館。殯儀館人員於11月30日凌晨1時左右收到屍袋，沒想到打開準備進行相關手續時，竟見到屍袋內的何塞「復活」張開眼睛與他對望，惟呼吸有點困難，殯儀館人員嚇得急忙把何塞送院。

殯儀館人員打開屍袋時，竟見到何塞「復活」張開眼睛與他對望，惟呼吸有點困難，殯儀館人員嚇得急忙把何塞送院。（網上圖片）

何塞家人接獲消息時感到難以置信，「殯儀館人員打電話給我，要我趕過去，說我的哥哥還活着」。她批評醫院的錯誤令人無法接受，「我哥哥在屍袋裏待了5個小時，很冷。太可怕了」。

據報道，何塞被醫生宣布死亡時，正透過插入脖子前部開口的「氣管造口術」呼吸器呼吸，卻被當成屍體處理。何塞家人報警追究責任，醫院則表示，已解僱了簽署死亡證明的醫生。