上海93歲婦染疫亡火化　20天後突復活康復嚇呆家人　醫院竟咁解釋

【上海疫情／封城／火化】內地近日疫情反彈，其中上海成為重災區。有上海市民於社交媒體發文指出，其93歲家人因感染新冠肺炎被送到浦東新區周浦醫院治療，上月底被告知家人因病情惡化去世，已送殯儀館火化。詎料20天後養老院突然通知，指家人沒有病亡，已康復並送回了養老院，更拍下家人「復活」照片，嚇得他們一夜未眠。事件於網絡瘋傳，醫院昨日（5月14日）發聲明承認事件，指當時錯誤調亂另一位患者身份，已向家屬真誠致歉並獲諒解，會汲取教訓。



有上海市民於社交媒體發文指出，其93歲家人因感染新冠肺炎被送到浦東新區周浦醫院治療，上月底被告知家人因病情惡化去世，已送殯儀館火化，詎料20天後養老院突然通知家人沒有病亡，已康復並送回了養老院。（網上圖片）

「封控至今最不可思議的事情發生在我身邊了。」綜合內地媒體報道，有上海市民於社交媒體發文表示，妹夫的93歲母親本住在浦東東海養老院，上月不幸感染新冠肺炎，被送往周浦醫院治療。

至4月22日醫院通知妹夫，指其母親病情惡化不幸病死，由於妹夫當時被封控在家裏，無法送母親最後一程，與醫院確認死者資料後，母親當天被送往殯儀館火化。當時他們曾問院方能否拍攝母親遺容但被拒絕，職員只拍攝了靈柩及壽衣等照片，令家人最終無法看到死者「真貌」。之後妹夫便委託養老院處理母親後事及注銷戶口。

但「可怕」的事情發生了！20天後，即5月11日，養老院突然通知妹夫，稱其母親沒有病故，已康復並送回了養老院，更拍下母親照片證實她仍然生存，「老人死而復生，嚇得妹夫昨一夜未眠」。家人不禁質疑4月22日被火化的人究竟是誰，怒轟：「亂、亂、亂，簡直無語了！」

事件於內地網絡瘋傳多天，周浦醫院昨日（5月14日）發聲明證實事件，解釋醫院一位出院轉回護老機構的患者，與另一位經搶救無效去世、同是93歲的高齡患者身份信息錯認，導致今次事件。醫院指已與家屬溝通，真誠致歉並獲諒解，又指會深刻汲取教訓認真整改，嚴肅追責，做好善後工作。

周浦醫院發聲明證實事件並致歉。（網上圖片）

事件引來內地網民嘩然，直指「這居然是真的啊？」、「上海這操作，咱已經看不明白了」、「確實丟臉，判斷人身份居然是同年紀就敢通知家屬人已經死亡，但凡認真一點核實一下也不會有這個烏龍」。

亦有網民認為醫院工作應更仔細，亦要真正汲取教訓，「道歉後要汲取教訓，雖然現在都高負荷運轉，但這個錯誤真的太神奇了」、「工作再仔細點，抗疫需要大家一起努力」、「現在怎麼什麼事都得在網上解決，微博都成普通百姓的投訴基地了」。