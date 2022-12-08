濫用偉哥要小心！9旬翁下體勃起逾數小時　英國專家警告可致陽痿

「金槍不倒，堅挺持久」是不少男士希望達到的成就，然而勃起時間過長反可能導致「不舉」！近日英國醫院披露的治療數據顯示，因陰莖勃起時間持續數小時及伴隨疼痛而求診的男患者數字飇升逾1/5，而當中有不少年齡介乎7旬至9旬的年長患者，懷疑與濫用威而鋼有關。有專家就指出如果陰莖充血勃起時間過長，可能導致陽痿。



近日英國醫院披露，2021年總共有393名患者因陰莖異常勃起而入院治療，比起2020年增長了21%。（示意圖 / GettyImages）

根據《太陽報》報道，周日（4日）從英國醫院獲得的病例數字，2021年總共有393名患者因陰莖異常勃起（Priapism）而入院治療，比起2020年增長了21%，當中不乏70歲至90多歲的長者。患者平均年齡為41歲，一般會出現勃起疼痛及勃起時間過長。英國性健康和愛滋病毒協會表示「如果不及時處理這種情況，可能會導致疤痕和永久性勃起功能障礙」。

而報道提到英國國民保健署（NHS）數據反映，男性濫用治療勃起功能障礙的合法藥物威而鋼（俗稱偉哥，Viagra）導致血液滯留陰莖中，有時會持續數小時或以上，無法自然恢復至疲軟狀態。至於NHS網站就列出可以嘗試紓緩異常勃起的方法，包括嘗試小便、補充水份等，不過就不應敷冰及手淫；又強調如果勃起時間超過2小時而無法自然恢復就應該盡快求醫，透過藥物或手術治療，以免造成永久損傷。

英國國民保健署提醒如果勃起時間超過2小時而無法自然恢復，就應該盡快求醫接受治療，以免造成永久性損傷。（示意圖／資料圖片）

報道又指出冰毒及可卡因等毒品亦可能引發類似副作用，令陰莖出現勃起異常的狀況。而社會重視男性健康的風氣亦可能是患者人數上升的間接原因，因為患者比起過往較少感到尷尬，更傾向於主動求診。

（太陽報）