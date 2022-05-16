尷尬！男子手臂長15cm陰莖　苦等6年陰莖終「歸位」：做回真男人

陰莖如果長在手臂，這種尷尬情況可以如何面對？英國1名47歲男子多年前因壞血病令陰莖直接掉落，為了日後可以「重振雄風」，醫生先把掉落的陰莖移植至男子的左手前臂，待完全生長後才移植回到正常下體位置。苦等了6年，男子的陰莖終於「物歸原位」！回顧過去手臂長着陰莖的尷尬歲月，男子已不在意，直呼自己終於重新成為「真男人」了。



英國47歲男子麥克唐納因壞血病令陰莖直接掉落，為了日後能「重振雄風」，醫生先把掉落的陰莖移植至男子的左手前臂，待完全生長後才移植回到正常下體位置。（網上圖片）

綜合外媒報道，英國47歲男子麥克唐納（Malcolm MacDonald）多年前因染上壞血病導致四肢及陰莖發黑，陰莖更直接壞死掉落，「當我看到我的陰莖變黑時，我驚呆了，這就像1部恐怖片。

失去了男人最重要的「支柱」，麥克唐納當刻相當崩潰，無奈下只能把陰莖檢起丟進垃圾桶，所幸後來接受倫敦大學醫學院附設醫院的陰莖重建手術，讓他再次看到希望。

陰莖重建手術手術是從麥克唐納大腿上截取1段血管作為血脈，在其左手前臂重建出6英吋（約15.24厘米）長的仿生陰莖，待完全生長後再做移植手術讓子孫根「歸位」。重建過程原計劃2年完成，惟由於麥當諾健康出現問題，加上新冠疫情爆發令計劃延後，最終陰莖在麥克唐納的手臂上長了足足6年。

回首過去6年難免有辛苦及尷尬時刻。麥克唐納憶述不管天氣多炎熱，都會穿長袖出門以遮掩左臂上的仿生陰莖；有1次他到超市購物時，好心幫1名老婦人拿放在高處的物品，卻意外露出了仿生陰莖，並且在老婦頭頂附近擺動，讓他相當尷尬。

最終經過9個小時移植手術，陰莖重新返回了麥克唐納下體正常位置，讓他不禁鬆一口氣，開心直呼重新成為「真男人」了，「你能想像你6年的生命中，陰莖在你的手臂上擺動嗎？這是一場噩夢，但現在已經過去了」。

經過9個小時移植手術，陰莖重新返回了麥克唐納下體正常位置，讓他不禁鬆一口氣，開心直呼重新成為「真男人」了。（網上圖片）

麥克唐納的經歷被拍成紀錄片。麥克唐納之後還要進行手術，在陰囊中安裝一個泵，讓他可以進行性行為。