新婚悲劇！夫駕車180°轉彎翻側累妻當場慘死　調查揭驚人死亡內情

澳洲發生悲傷車禍，一對新婚夫婦在漢密爾頓島（Hamilton Island）度蜜月，其間丈夫駕駛高爾夫球車180°轉彎時不慎翻車，累妻子被拋出車當場身亡，新婚僅10天就天人永隔。案件初時列為意外，但警方調查5個月後，對死者丈夫提出多項指控，包括疏忽駕駛導致他人死亡、駕車時使用手機，以及未有佩戴安全帶等，而死者當日亦未有佩戴安全帶。



，一對新婚夫婦在漢密爾頓島（Hamilton Island）度蜜月，其間丈夫駕駛高爾夫球車轉彎不慎翻車，累妻子被拋出車當場身亡。 （網上圖片）

綜合外媒報道，事發今年6月，30歲男子羅比（Robbie Awad）與29歲妻子瑪莉娜（Marina Hanna）在漢密爾頓島（Hamilton Island）度蜜月，惟羅比駕駛高爾夫球車轉彎時不慎翻車，讓瑪莉娜掉出車外。當時島上一些急救員、醫生、消防員都幫忙搶救，進行了35分鐘心肺復蘇術（CPR），惟瑪莉娜仍傷重不治；羅比沒有受傷，卻要眼白白看着妻子永遠離他而去。

30歲男子羅比與29歲妻子瑪莉娜在漢密爾頓島（Hamilton Island）度蜜月，2人結婚僅10天就遇上事故。（示意圖，derek thomson／unsplash）

羅比當時向警方表示，高爾夫球車當時快要沒電，於是他想掉頭回去充電，沒想到轉彎時翻側，崩潰後悔，「我的心、我的世界碎了…我的天使，我的妻子…」。

瑪莉娜葬禮已經舉行。 （網上圖片）

警方起初把案件定性為意外，但經過5個月調查，警方於11月向羅比提出多項指控，包括疏忽駕駛導致他人死亡、駕車時使用手機，以及未有佩戴安全帶等；警方亦發現涉事車輛裝有安全帶，惟死者於事故發生時沒有佩戴。

羅比否認「疏忽駕駛導致他人死亡」罪，由於法官要求呈上更多證據，全案延至2023年2月再開庭。