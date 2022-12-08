恐怖！「吞劍大師」表現嘴插5劍　刺穿肺部肝臟　歷多場手術險死

特技表演吸引不少人「又要驚又要看」，當中的驚險刺激皆因危機四伏。美國聖地亞哥59歲「吞劍大師」納爾遜（Scott Nelson），以藝名「Murrugun The Mystic」聞名。有着超過25年表演經驗的納爾遜，早前在一場吞劍表演中一次吞下5把長劍後，出現呼吸困難，有2把長劍刺穿他的肺部及腹腔上緣的橫膈膜，深及肝臟。納爾遜經歷多場手術才撿回一命，昏迷約1個月的他甦醒後宣布收山，未來不再表演吞劍，但就會考慮其他表演模式。



在10月31日，納爾遜進行萬聖節演出時，被表演用的劍刺穿肺部及肝臟險死，事後表示將來不會再表演吞劍。（「Scott Nelson （Murrugun The Mystic）」FB圖片）

綜合外媒報道，在10月31日，納爾遜前往華盛頓哥倫比亞的「美國六旗」主題樂園（Six Flags America）進行萬聖節演出。表演進行至約1/3處，納爾遜使出拿手絕活，一口氣吞下5把劍。表演用的劍長約60至70厘米，寬約1.27厘米，雖然刀尖較鈍，但同樣極具危險性。約15分鐘後，納爾遜出現呼吸困難，「我感到胸腔被塞滿，馬上知道我遇上大麻煩了，我真的以為我要死掉了」。隨着納爾遜受傷倒下，救護人員被召喚到場，並火速將納爾遜送往醫院。

納爾遜事後憶述，他平時吞劍時需要把劍緊緊握成一束，避免劍身晃動，然而當天他「太快放手」，導致其中2把劍插穿食道，「劍身在我體內割下去，1把刺破肝，一把刺穿肺」。

由於傷勢嚴重，醫生用藥使納爾遜昏睡近1個月以進行多場手術，他甚至需要切除大部分肺部，而醫生們對納爾遜是否能存活感到懷疑。幸好，經過多場手術，納爾遜還是成功活下來了。

而納爾遜近日就在個人社交平台上載身體右側數處的傷疤及縫線，表示有醫護人員告訴他「大家都以為你會死在手術台上」，但經歷過生死劫難的納爾遜仍保持樂觀，「好消息是，我已經戒煙了，還瘦了50磅以上」。納爾遜至今住院已長達1個多月，一直未能進食固體食物，目前估計至少仍需住院1周，接下來的一段時間亦無法工作。他的一名朋友分享了納爾遜的遭遇並表示「我們的表演是絕對真實和危險」，有友人就為納爾遜在網上募款，以支付醫療費用等開支，暫時共籌得4,575美元（港幣約3.5萬元）。

納爾遜自稱是「演藝界最危險的男人及劍中王者」，亦是世上唯一表演過吞下「火箭動力劍」的人。他表示自己練習超然冥想超過35年，從而調節心率和血壓，來舒緩吞劍時的不適。他又透露這是他表演生涯中第2次意外，經此一役，他宣布自此不再吞劍，「將來不會再表演吞劍了，我不能再讓母親經歷這一切，永遠」，但是康復後考慮會改為吞燈泡、躺釘床等表演。

（綜合）