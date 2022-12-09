恐怖鼠患！熟睡男疑遭老鼠咬穿頭　枕頭染血極驚嚇　打算咁解決

睡得香甜竟然被老鼠咬？西安有名男子日前熟睡時突然覺得耳痛，感覺到頸子發涼，一摸全手是血，他起來發現耳朵上幾道傷痕，連後腦勺都破了，枕頭滿是血跡。由於他家中鼠患問題嚴重，枕頭邊更有1顆老鼠糞便，推斷自己是被老鼠咬，嚇到去醫院打破傷風針及狂犬疫苗，他又透露為解決老鼠問題，打算到親戚家領養一隻貓。不過，有網民認為如鼠患問題嚴重，應直接找滅鼠公司。



男子睡覺時突然耳痛，摸摸頸子位置發現滿手是血，枕頭留有大量血跡。（微博影片截圖）

內媒報道，陝西西安1名高姓男子日前熟睡時，突然覺得耳朵很疼，頸子有點涼浸浸的感覺，伸手一摸發現全手都是血。他摸一摸耳朵位置，發現有幾道傷口，連後腦勺都被咬破了。

由於高先生家中鼠患問題重，他看見枕頭邊果真有一顆老鼠糞便，即推糾斷自己是被老鼠啃咬，枕頭上仍有大片乾渴血跡。高先生隨後趕去醫院，打了破傷風及狂犬疫苗，準備幾天後再去打出血熱疫苗，為了改善家中鼠患問題，現在打算到親友家領養1隻貓來捉老鼠。

內媒指，老鼠雖不能直接把人咬死，但牠是雜食性動物口腔內有大量細菌，亦帶有例如狂犬病等病毒，被咬後不及時處理可能會有生命危險。網民看完染血枕頭畫面大呼可怕，「現在的老鼠這麼猖狂嗎」、「可見生活條件有點差，連老鼠都餓急了」、「機器貓就是這樣耳朵被咬了」。

有網民提議他可以去領養流浪貓，「那手藝在社會上都是歷練過的」，提醒他放黏鼠膠沒用，「結果流浪貓天天來蹭吃不小心自己黏住了，老鼠從來沒黏到過」。如果鼠患問題嚴重領養貓咪作用不大，「直接找滅鼠公司吧」。

（綜合）