熱愛健身男友出街食飯帶住秤　1原因買貓糧食　港女：刷新世界觀

健身操到要食貓糧？有港女於討論區發文分享當男友是「健身X」的經歷，指出自從與男友在一起後，簡直刷新了世界觀，男友1天吃7餐，外出吃飯還會帶着秤，最讓人驚訝的是男友於寵物店買貓咪雞胸零食回家吃。



有港女於討論區發文分享當男友是「健身X」的經歷，指出自從與男友在一起後，簡直刷新了世界觀，男友1天吃7餐，外出吃飯還會帶着秤。（《男排女將》劇照）

該名港女於Dcard討論區以「男朋友係個會食貓糧gym（健身）X」為題發文，無奈地說正常人1天會吃3餐，但男友會吃7餐，外出吃飯還會帶着秤，不過男友通常都只會看着她吃飯，自己不吃。

她憶述，日前逛街時，男友稱想去寵物店，她感疑惑，沒料到原來男友想查看貓糧價格，以了解人吃的雞胸還是貓糧便宜些。男友解釋，「有啲貓糧/零食都係啲冇添加嘅雞胸肉/吞拿魚，仲可以搵到雞胸肉乾！同樣都係蛋白質，仲可能平啲」，最後男友果真買了貓咪雞胸零食回家吃，還說很好吃。

該名港女指出，最讓人驚訝的是男友於寵物店買貓咪雞胸零食回家吃。（Getty Images）

網民笑言，「佢其實係一隻貓」、「做Gym做到個腦變咗舊肌肉」、「到時會唔會變埋自給自足，蛋白質永動機」、「點解唔直接食雞蛋連殼」。有人發表驚人言論，「食貓糧都算，起碼係雞同魚，喺Dcard親子版見過有尖（健身）X問有無媽媽可以供應母乳」。

有網民指出，「吓，齋買雞胸肉一定平過貓糧，common sense（常識）嚟，人哋又要研發、又要寵物安全認證，雞胸肉就咁畀舊嘢你自己煮，不如補下個腦先」、「叫佢唔好食咁多呢啲合成糧，我養寵物唔會畀佢哋食咁多」、「貓食嘅雞胸肉真心好食，我明」。