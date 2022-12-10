女網紅搭過夜巴士　遭陌生婦用刀劃臉留小丑印記　CCTV揭驚慄一刻

出外旅遊必定要注意人身安全！巴西一名女網紅早前乘搭長途夜間巴士期間，突然遭一名陌生婦人用刀劃臉，她當場痛醒，及後發現渾身鮮血。女網紅表示與該名婦人沒發生過衝突，是一次毫無理由的襲擊，其臉蛋被毀容，留下像小丑印記的疤痕，直言是在永遠提醒自己那天的恐懼。



巴西女網紅早前乘搭長途夜間巴士期間，突然遭一名陌生婦人用刀劃臉，她被當場痛醒，及後發現渾身鮮血。（IG「teffi_nh」圖片）

23歲的史蒂芬妮（Stefani Firmo）上月29日與朋友從雷西非市（Recife）前往東北部濱海城市薩爾瓦多（Salvador），她們前一晚6時許登上過夜巴士，預定早上7時40分到達目的地。惟凌晨5時，史蒂芬妮正在睡覺時突然感到臉部一陣劇痛，用手摸一摸發現整塊臉都是血，「有人狠狠用刀劃開我的臉」，她立即驚醒並走到朋友的位置尋求協助，友人趕緊幫她止血，並喚醒車上其他乘客。

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有乘客發現，坐在史蒂芬妮後方的一名婦女身上藏有刀，但因缺乏證據警方無法立即拘捕她。後來車內的閉路電視畫面揭發，後方女子在行車期間突然站起來，朝史蒂芬妮的臉劃了一刀。

車內閉路電視畫面揭發，後方女子在行車期間突然站起來，朝史蒂芬妮的臉劃了一刀。（IG「teffi_nh」圖片）

在Instagram擁有逾近4萬名追蹤者的史蒂芬妮，將這次恐怖經歷分享至社交平台，她指自己與該名女子並無發生任何衝突，不理解對方只是想刮她還是殺她，形容這次攻擊是「無情和殘忍的」，而臉上那道由嘴巴劃至耳朵的長長疤痕，像極小丑印記將永遠存在，令她一次又一次想起這可怕的時刻，「事實是我們不能在安全地旅遊，我們在哪裏都無法安全了」。