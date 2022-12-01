不滿樓上小孩太嘈！躁狂情侶破門入屋打女鄰居　威嚇幼童極恐怖…

噪音問題雖然煩人，但這樣做太過分了。西安一對情侶因為不滿樓上住戶的2個小孩玩耍太嘈，竟然上樓破門而入，一腳踢飛嬰兒椅後更放狠話威嚇2名只有1至3歲的幼童，「你信不信我上來把你們都殺了」。女住戶揚言報警後被情侶繼續施襲，一度和情侶互毆，女友拍打女住戶臉部後，男友馬上拉開女友，但不是制止，而是他親身上陣和女住戶對打，現場傳出嬰兒的淒厲哭聲，內媒指警方已介入調查。網民看完影片後，指即使不知2小孩有多嘈，但情侶「私闖民宅足夠判刑」。



女住戶原本在餐枱吃東西，住在樓下的情侶突然破門而入。（微博影片截圖）

內媒報道，陝西西安一對情侶在11月25日闖入樓上住戶屋企，聲稱對方的小孩玩耍時太嘈，破門而入罵人再打人，2小孩分別只有1歲10個月大及3歲半。家長解釋可能是2名孩子玩耍影響到樓下，已購買了隔音墊等用品，只是未及鋪上，內媒指警方已介入調查。

事發時的閉路電視畫面在網上瘋傳，情況相當嚇人。當時穿紅衣的女住戶原本正在餐枱吃東西，突然間情侶在門外多次撞擊砸破大門，兩人怒氣沖沖而入，穿白衣的女友率先大喊：「你XX的！」男方入門口即一腳踢飛放在門口的嬰兒座椅，怒罵「你最好別讓我聽到你在家裏跳」。男友走向2名小孩玩樂的客廳，威嚇道：「再讓我聽到你們2個在家裏玩，我就XX你們2個！」

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女住戶拿起手機稱要報警，但被女友反諷叫她快報。女住戶疑反駁說一家人動都沒動，不可能會吵到人，女友大為激動，大喊「動都沒動，那樓下為什麼吵」，之後走向鏡頭外小孩位置手指指說「你們2個小孩在這吵」，更大聲恐嚇「你信不信我上來把你們都殺了」。男友也走近恐嚇2名小孩，說「我再告訴你倆啊，別讓我再聽到你倆在這家裏跳，聽到沒」。

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女友回頭向女住戶怒吼，「你知道他家有多吵嗎？每天跟施工一樣」。畫面一轉，女友已和女住戶大打出手，兩人互相攻擊頭部，女友用袋子拍打女住戶的頭，男友護女友心切，從後擒抱女住戶制止。男友之後大力推撞女住戶，令對方幾乎倒地，現場傳出非常淒厲的小孩哭聲。女友再伸手拍打女住戶臉部，男友馬上拉開女友，但不是要制止，而是他自己撲向女住戶方向，兩人扭打成一團。

影片震撼網民，被情侶兩人恫嚇小孩子嚇到，「這對年輕夫妻可千萬別要孩子」。雖有人認為噪音問題煩人，「我樓上小孩總在客廳跳繩」，但不知前因後果，可是情侶非法闖入一事已證據確鑿，「在怎麼有理，私闖民宅足夠判刑」、「樓下準備賣房賠吧」。

（綜合）