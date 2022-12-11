缺德！西裝男路邊濕紙巾抹Tesla　下秒丟落地再踢入車底惹公憤

「垃圾最可怕，垃圾最討厭，人人都憎佢，呢個垃圾蟲！」近日網上流傳1段影片，有名身穿西裝的港男於馬路上用濕紙巾抹Tesla私家車，然後竟大模斯樣地丟濕紙巾到地上，再踢入車底，前前後後至少丟了8張濕紙巾。看不過眼的途人拍下過程，引來大批網民批評毫無公德心，「着西裝唔一定斯文，所以佢係齋敗類！」、「熟手到咁，慣犯」、「每張$1500，佢好金」、「舉報呢啲X街啦，正人渣」。根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》，亂拋垃圾定額罰款為1500元。



近日網上流傳1段影片，有名身穿西裝的港男於馬路上用濕紙巾抹Tesla私家車，然後竟大模斯樣地丟濕紙巾到地上，再踢入車底。（「車CAM特警」YouTube影片截圖）

西裝男抹車丟濕紙巾過程▼▼▼

+ 5

YouTube頻道「車CAM特警」上周二（12月6日）上載1段題為「直擊-嘩，架車抹到立立令」的影片，可見到有名身穿西裝的男子將黑色Tesla停泊在路邊，並拿着1包濕紙巾抹車尾玻璃，下秒他竟然將濕紙巾丟在地上，再純熟地踢入車底，片主批評西裝男「斯文敗類」。西裝男抽出下1張濕紙巾期間，曾向左方行人路張望，未知是否心虛觀察有沒有人發現其亂拋垃圾的行為，然後他又繼續抹玻璃，待西裝男駛走Tesla後，片主拍到馬路上遺下了5張濕紙巾。

片主補充指出，他是於上周一（12月5日）下午5時在西貢親民街麥當勞門口的士站目擊事件，該名西裝男在路邊抹了20分鐘，「車頭抹到車尾，最少揼咗8張濕紙巾」。

影片引起熱議，網民直斥西裝男，「架車真係好立立靚！但人品就……你知的」、「惜車係好，但點解唔行多兩步掉垃圾筒呢？」、「經紀仔好注重外表」。也有不少網民強烈建議片主舉報，「唔好手軟，咁無公德心」、「錄影咗順手打去1823啦，為民除害」、「佢部車係乾淨咗，咁係佢一個受惠，但整污糟條街，令到咁多人受到佢嘅自私所影響，就去到邊度都講唔通，強烈要求警方及食環署嚴正執法」。