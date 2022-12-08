Tesla迴旋處硬cut巴士不果　發爛渣玩迫力兼指罵司機　畫面勁牙煙

馬路如虎口，衝動駕駛隨時危害自己和別人的生命！網上流傳一條車Cam片段，顯示一部Tesla電動車駛進迴旋處後，由外線硬切入內線爬頭不果，竟發難緊貼載有乘客的巴士，並找機會再度爬頭，還向司機「手指指」表達不滿。網民都批評Tesla司機罔顧危險，「呢啲仆X閘巴士，有無諗吓成車乘客有老有嫩」。



Tesla駛入迴旋處後欲由外線硬切入巴士的前頭，但由於空間不足，未能成功搶位爬頭。（影片截圖）

據車Cam片段可見，事發於昨日（7日）下午1時許，一部Tesla與雙層巴士一同沿將軍澳寶順路駛入迴旋處，Tesla欲由外線硬切入巴士的前頭，但由於空間不足，未能成功搶位爬頭，只能緊隨其後於往坑口出口離開。

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不過Tesla司機似乎心有不甘，不斷緊貼巴士給予壓力，其後一有機會就切入右線加速，在未有打燈情況下「硬閘」，爬頭時更「踩brake（迫力）」收慢車速返回原行車線，巴士見狀唯有抽頭切入右線閃避，不讓它阻擋去路，片主表示Tesla司機更曾指罵巴士司機。

影片引起網上熱議，不少網民都批評Tesla司機做法危險，駕駛安全意識欠奉，「撩事鬥非，冇好人做」、「呢啲人正正就係馬路嘅炸彈」，認為如果一出事後果嚴重，支持片主舉報該名司機，「成車人都要玩巴士」、「Tesla 挑釁巴士，分分鐘巴士同乘客攬炒，呢啲友應該要停牌啦」。