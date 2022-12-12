倫常悲劇！母離世　女兒伴乾屍3個月不離不棄　調查揭更心酸內情

台灣發生乾屍案！新北市三重區一間出租套房被鄰居發現傳出怪味，而房東因收不到房租上門查看，驚見房內竟有一具乾屍。警方調查指出，乾屍已死亡3個月，死者女兒一直在旁伴屍，而女兒點燃大量線香掩蓋屍臭，未有把母親下葬，背後原因心酸催淚。



新北市三重區一間出租套房被鄰居發現傳出怪味，而房東因收不到房租上門查看，驚見房內竟有一具乾屍。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，死者為50多歲歲王姓婦人，與20多歲的林姓女兒同住新北市三重區一間出租套房。由於從9月開始未有繳交房租，房東上周五（12月9日）下午前往單位查看，開門驚見王女躺在床上已成乾屍，女兒則點燃了大量線香掩蓋屍臭，伴屍守在屋內，房東於是報警求助。

警方初步調查顯示，王婦約今年9月死亡，女兒精神狀況亦不穩定，而女兒透露，9月某日晚上她與母親一同入睡後，翌日醒來就發現母親已經死亡，惟由於母親生前告知「不能告訴別人她的死訊」、「因為宗教信仰不報警」等，故未有報警，伴屍至今。

警方進一步調查後，揭開了更心酸催淚背景。（Google Maps）

警方進一步調查後，揭開了更心酸催淚內情。王姓婦人與前夫育有一子一女，兒子成年後獨自搬出，女兒則因家中經濟拮据，小學5年級便輟學至今，而林女幾乎不與外界來往，母親工作時她就待在家中足不出戶。

王婦平日以舉廣告牌打散工維生，沒想到卻因胃潰瘍致命，女兒遵循母親生前囑咐沒有報警，伴母屍體3個月，每天擦拭母親屍體，且24小時開冷氣及不間斷燃點線香，直至事件被揭發。