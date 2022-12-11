將軍澳跨灣大橋通車　靈實將舉辦結合跑步及步行籌款活動｜附詳情

將軍澳跨灣連接路於2022年12月11日開通，跨灣大橋上設有行車道、單車徑和行人路，成為將軍澳新地標。將軍澳有「健康城市」之稱，而大橋正好將其中的活力和動感與社區連繫起來。在香港札根將近70年、與將軍澳一同成長的基督教靈實協會（下稱靈實），將於明年1月15日於將軍澳跨灣大橋舉行「2023靈實HOPES RUNNER生命跑及慈善行」，靈實行政總裁林正財醫生期望這個新地標能促進市民多做運動，同時讓市民對本區更有歸屬感。



靈實行政總裁林正財醫生為促進市民多做運動，出力推動大橋的興建。（靈實提供）

林醫生透露，20多年前他在西貢區議會上建議興建大橋，惟政府部門各有不同反對聲音，但他相信：「要令市民健康，不只要做好醫療系統，更是應該讓市民培養健康的生活習慣，預防疾病。」所以他盡力爭取及游說，終得到政府各部門的首肯，成功推動大橋的興建。

靈實將於這條別具特色及意義的跨灣大橋，舉辦大橋通車後首個結合賽跑及步行的大型慈善體育盛事，「2023靈實生命跑及慈善行」。活動分為3公里生命跑、6公里生命跑及3公里慈善行。活動不單讓參加者享受比賽、揮灑汗水，宣傳全民健康的理念，更為靈實非政府資助項目及10年發展計劃籌款。各位市民實在不容錯過。

「2023靈實HOPES RUNNER生命跑及慈善行」（靈實提供）

「2023靈實HOPES RUNNER生命跑及慈善行」

日期﹕2023年1月15日（星期日）

時間﹕上午8時至下午12時

活動内容：3公里生命跑、6公里生命跑及3公里慈善行

查詢電話：2703 3380林先生或2703 3371黃先生

活動詳情及報名：www.hohcs-etouch.org.hk/hopes-runner-2023

截止日期：2023年1月6日