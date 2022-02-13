長者跌倒易失自理能力　靈實「智GYM」提升金齡人士肌力防範未然

隨年紀增長，肌肉力量不足會減低活動能力，增加長者們失衡及跌倒的風險。為達致「預防勝於治療」，基督教靈實協會〈下稱靈實〉獲香港賽馬會慈善信託基金捐助超過900萬港元，推出靈實賽馬會「智GYM」計劃，以智能健身器材配合教練跟進，協助50歲以上的金齡人士及長者建立個人化的運動訓練方案，提升肌力，再加上醫護、社工及物理治療團隊等專業配套，一站式照顧使用者的身心社靈需要，推廣健康生活。



負責「智GYM」計劃的社工蕭愷婷，指計劃除器械訓練外，亦提供橡筋操、行山及健步行等戶外活動，歡迎50歲以上人士參加。（靈實提供）

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靈實一直以全人關懷的文化，積極回應社會的需求。有見長者跌倒可能會導致長期殘疾，大大降低生活質素，以及令長者本人及家人帶來精神及經濟壓力，靈實遂推出靈實賽馬會「智GYM」計劃，藉「未病先防」的理念，鼓勵50歲或以上的金齡人士及長者，有規律地進行運動，並循序漸進地提升運動量以改善肌力和肌耐力，並透過計劃擴闊社交圈子。

基督教靈實協會高級物理治療師葉建林坦言：「成年人自30歲起已開始肌肉流失，一般研究指出，人於中年之後每年都會流失1%的肌肉，隨年歲增長流失率會加快，到70至80歲更有可能已流失一半的肌肉。」當肌肉力量及耐力不足，不但令步態不穩、平衡感欠佳，日常生活如上廁所之起身坐低、行樓梯行斜路等動作，都會受到影響，同時增加跌倒及骨折風險，亦可能導致其他併發症。」

葉續指出：「若長者失衡跌倒，除了構成身體受傷，嚴重者或會撞傷頭部、構成腦部創傷，而一旦要卧病在床，久卧亦會導致肌肉萎縮及關節變形。再者，長者喪失自我照顧能力，除會間接增加家人壓力，亦大大減低社交生活。」所以，金齡士人及長者應透過增加四肢肌肉力量，促進平衡和身體協調能力，減低跌倒機會及帶來的風險，加強日常生活和自理能力，展開豐盛精彩的人生下半場。

靈實賽馬會「智GYM」計劃自去年中展開，為期2年，分別在本會的坑口及寶林服務中心設置健身器材，每間中心各設6部器材及有專業教練，免費協助50歲或以上人士進行肌肉力量訓練，中心同時亦會舉辦戶外活動，為參加者提供帶氧、增肌的健體和社交機會。計劃由去年八月開始至今，已超過300名人士報名參加，當中年齡最高者更已91歲。中心會為其先進行健康、安全評估及運動測試，然後在健體教練督導下進行4節運動課堂後，才會取得器材使用證，確保用家清楚器材使用方法，用得安心又放心。

使用者做運動時的力量、節奏、速度及重覆次數均可實時儲存於系統，亦可傳送予教練；同時，器材亦會根據數據進行分析，向使用者及教練建議個人化的訓練方案。若然參加者的身體狀況經評估後不適合使用器械，計劃亦有提供橡筋帶操、健步行班以及行山等活動，讓參加者有不同的運動選擇，培養做運動的興趣，建構更健康及精彩的人生。

計劃對象：

居於西貢及將軍澳的50歲以上人士

報名及預約：

親臨或致電靈實賽馬會「智GYM計劃」服務點：



1.香港新界將軍澳寶林邨寶寧樓311室，中心電話：2701 3407

2.香港新界將軍澳厚德邨德康樓地下，中心電話：2703 7735