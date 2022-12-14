打女人影片瘋傳！2男當街暴打長髮女再狂摑　爆心酸真相風向逆轉

內地近日瘋傳一段打女人影片，見到一名長髮女子遭2名男子當街輪流動手毆打，路人見狀上前阻止。影片引來網民熱議，起初大部份都斥責男子打女人行為令人髮指，惟當男子爆出「心酸」原因後風向竟逆轉，有人力撐男子的暴力行為無可厚非，惟更人人認為始終不應用暴力解決問題。



內地近日瘋傳一段打女人影片。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發12月8日，地點在浙江溫州。從影片見到，1名黑衣男子邊大力抓着女子頭髮揮動，邊不停指罵，另1名光頭男子則出手拍打女子頭部，後來輪到黑衣男子掌摑女子。2人交替施暴，旁邊圍觀的人上前勸阻，惟動手的男子則憤怒表示：「他是我嫂子，被這個小子勾跑了！」疑似是女子出軌被抓到而觸發暴力事件。

2男子打女人過程逐格睇▼▼▼

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影片於網絡瘋傳，起初大部份網民都斥責男子打女人行為令人髮指，「人性…」、「只會打女人，垃圾！」，又憂慮是否人口販子，「這個會不會是一種新型的人販子？」。

不過男子吐出「心酸」原因後，網民風向逆轉，竟認為出手打人無可厚非，「打的好」、「出軌？那就對了，打的漂亮」。惟更多網民認為，無論如何都不應訴諸暴力，「不管什麼情況，動手打人肯定就犯法」、「暴力解決不了問題，讓其淨身出戶才是正道」、「吆五喝六的就能解決問題嗎？」。