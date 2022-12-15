移民英國好暖心｜移英港女向鄰居求助　翌日即收這20字回覆超窩心

【移民英國／好人好事／聖誕節】移民在外，有好鄰居十分重要！有移民英國港人於網上發文分享暖心故事，指見到隔籬屋勾着很漂亮的花環，於是鼓起勇氣以聖誕卡向對方留言求問在哪購買，結果第二天鄰居真的詳細回覆，讓她相當驚喜，「估唔到真係覆我」。帖文引來網民熱議，大讚鄰居窩心，也有不少網民列出購買點，幫助樓主買到心頭好。



移民在外，有好鄰居十分重要。（示意圖／資料圖片）

聖誕節臨近，該移民港人於Facebook群組「英國香港人生活交流區」發帖表示，見到隔籬屋勾着漂亮花環，於是寫了聖誕卡「攝」在鄰居門處，「膽粗粗去留言，問佢個勾喺邊度買」，想不到第二天鄰居以紙條詳細回覆是在「Home Bargains」購買，讓她相當驚喜，「估唔到第二日真係覆我」。

即睇鄰居如何回覆▼▼▼

不過樓主指出，她試過到「Home Bargains」查詢，惟對方說相當商品已售罄，「諗緊其他解決方法」。

帖文引來其他移民港人熱議，大讚樓主鄰居相當好人暖心，「好窩心」、「有好鄰居真羨慕」。也有不少網民教路除了「Home Bargains」，也可試試其他方法或在其他地方購買，「search over the door hooks on Amazon（在Amazon搜尋門勾）」、「各大超市都有，Tesco嘅會抵啲」、「呢D勾好普遍，周圍都有」、「都可以用魚絲」。

樓主則補充，「其實個hook（勾）我知道喺邊度買，但係唔係每一個都可以扣到落個門，Size厚度唔一樣，所以先要問鄰居」。