公屋等8年三派問題單位沮喪　港男靠1招終獲高質屋邨感恩：畢業了

【公屋／三派／房委會／房署／房協／紅磡家維邨】公屋輪候時間長，要派到心儀單位亦非易事！有港男就在網上發文表示，申請房委會公屋輪候8年三派卻派到「問題單位」，幸轉跑道到房協下終獲派心儀的紅磡家維邨單位，高興感恩「畢業了…祝各位心想事成」。帖文引來網民熱議，紛紛恭喜樓主，「恭喜安居樂業」、「家維村好正呀，去邊都方便」、「估唔到你夠膽博落去，恭喜！」。



公屋輪候時間長，要派到心儀單位亦非易事。（資料圖片）

該港男於Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 裕雅苑 昭明苑 安秀苑 冠山苑 啟欣苑 驥華苑 愉德苑」發文公布「喜訊」，「各位，小弟畢業了，市區4人等咗8年畢業」。

樓主指出，他申請房委會公屋8年，今年7月首派九龍觀塘順利邨，但因家人問題唯有放棄，至二派港島南區華富邨，三派更派到「問題單位」始終未能獲派心儀單位。不過樓主轉跑道，同時申請了房協公屋，雖然今年11月首派的九龍樂民新邨因頂樓漏水問題嚴重未有接受，惟相隔1星期即二派到心儀的紅磡家維邨32.44平方米（約350平方呎）4人單位，成功「畢業」，祝各位心想事成。

樓主又分享申請房協公屋過程，指他2021年年中交表，到11月就可以見主任，「遞表後應該大概半年左右就審查，審查半個月收到合格信，等咗差唔多一年先開始首派。房署果邊我收到合格信後8個月先首派」。

網民看過帖文都紛紛恭喜樓主，「恭喜安居樂業」、「估唔到你夠膽博落去，恭喜！」、「家維村好正呀，去邊都方便」、「好地方。恭喜恭喜。附近好多食店。對面街市又方便」、「趕及過農曆年真好」。

翻查資料，紅磡家維邨屬於房協甲類屋邨出租單位，出租對象為低收入家庭，目前只接受持有房委會公屋輪候冊有效申請書編號的人申請。

房協甲類屋邨出租單位申請資格。（房協）

申請入息限額▼▼▼