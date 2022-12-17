偏食？快餐店外賣放門口　黑熊只叼走炸雞薯條　苦主：佢冇拎沙律

地上發現食物當然是先到先得？美國有男子日前在快餐店叫外賣，卻發現晚餐不翼而飛，翻查閉路電視驚覺是有頭黑熊經過「偷」外賣，一口叼走大袋外賣。雖然黑熊將30件雞塊和大薯條偷走，卻完全沒動過另一袋，男子無奈道：「牠不要沙律。」



美國男子叫外賣放門口，結果被黑熊偷走。（NBC新聞截圖）

美媒報道，佛羅里達州塞米諾爾縣（Seminole County）男子紐曼（Paul Newman）日前在連鎖快餐店「Chick-fil-A」叫外賣當晚餐，卻發現放在門口待領時被偷走。門口閉路電視所見，有數袋外賣食品放了在門口地墊上，1頭黑熊緩緩走近，嗅來嗅去發現袋子內有食物，一口就叼走最大一袋。另一袋牠完全未理會，頭也不回地離開。

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紐曼大嘆那是「全部雞塊，30件雞塊和大薯條，牠不想要沙律」，就只有那袋沙律沒被拿走，他的妻子打趣道為何黑熊沒有冬眠，反而來偷他們的食物。黑熊開餐後還將袋子遺在他們屋企的院子內。影片令網民發笑，稱黑熊只是肚子餓，如果是狗狗經過也可能叼走。

黑熊「挑食」不吃沙律，但當地傳媒指，佛羅里達黑熊雖然是雜食性食物，主食其實是植物，佔飲食80%。據佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會資料，州內大約有4000隻黑熊。

（綜合）