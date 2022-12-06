世界之最｜全球最長壽巨龜190歲生日　「老當益壯」性能力超強

烏龜是陸地生物中最長壽的動物，而居於大西洋的聖凱倫拿島巨型陸龜喬納森（Jonathan）更是有史以來活得最久的，至少在地球生活了190年，並已列入健力士世界紀錄。近年由於牠年事已高，視覺及嗅覺感官退化，需要餵飼才能進食，但獸醫卻指牠仍「老當益壯」具有性能力，會與島上的其他陸龜交配。



喬納森於1882年初抵聖凱倫拿島，當時估算已至少有50歲，並在島上的總督府前拍下照片。（網上圖片）

綜合外媒報道，全球最高齡巨龜喬納森（Jonathan），官方訂下的生日日期是12月4日，即早前慶祝了190歲生日。喬納森在大西洋的聖凱倫拿島生活，島上居民為牠舉行一連3日的慶生活動。

喬納森屬亞達伯拉象龜（Aldabra giant tortoise），不僅是世界上體型最大的陸龜，壽命更可能超過190年。喬納森因年事已高，已經失明及失去嗅覺，但聽覺仍靈敏，只是無法看到及嗅到食物，因此不能自行找食物，需要人每星期餵飼，並加以礦物質及維他命等。

居於大西洋的聖凱倫拿島巨型陸龜喬納森（Jonathan）是有史以來活得最久的，至少在地球生活了190年，並已列入健力士世界紀錄。（sainthelenaisland官網圖片）

而喬納森於1882年初抵聖凱倫拿島，當時估算已至少有50歲，並在島上的總督府前拍下照片，牠在該島經歷過31任總督。而至今年11月官方才正式將生日訂為1832年12月4日。

在地球生活了將近2個世紀的喬納森雖然部分感官已退化，但仍然「老當益壯」，獸醫指喬納森現在不時會與島上另2隻陸龜艾瑪（Emma）及佛雷德（Fred）交配，與佛雷德更是相守超過30年的同性伴侶。