公屋｜獲派石籬邨揭同層有凶宅　港男欲拒絕：係咪都計1次配房？

公屋難求，要派到心儀地區及單位就更是難上加難！有港男在社交平台發文查詢，指近日獲派至葵涌石籬一邨的單位，但發現同層有凶宅，因而求問如果拒絕是次配房會否計1次機會？不過，許多網民潑冷水稱就算同層有凶宅亦不屬於「問題單位」，故未能豁免計算1次配房機會，「同層點會計？當自己買樓講價咩？」。



有男網民近日獲派至葵涌石籬一邨的單位，但發現同層有凶宅，因而求問如果拒絕是次配房會否計1次機會。（FB「香港公營房屋討論區(FB版) 」圖片）

該男網民在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發文，上載1張由房委會發出的配房通知書，顯示獲派至37年樓齡的石籬一邨石寧樓某單位，他指收信時已知是舊樓，但上網搜查資料發現同層另1個單位內曾發生燒炭自殺個案，令他猶疑應否接受是次配房，並問「請問下如果同層有凶宅，係咪都計1次（配房機會）？」。

網民留言指即使同層發生過命案，都不會當作為問題單位，「自己單位有問題，封信會寫」，又認為樓主不需要太介意，「全香港日日都有死人，我係你就搬去冰島」、「唔好咁奄尖，唔鍾意嘅自己買樓」、「公屋編配機會好寶貴，樓主可以再三考慮再作決定」、「又唔係買，都係租啫，仲要唔係住凶宅，只係同層」，並指石籬邨地理位置不錯，「地點重要，同層凶宅關你怎麼事，最緊要是返工方便」。不過亦有網民認為樓主接受不了，可先拒絕是次配房，「等2派啦」。

網民認為石籬一邨位置不錯，上班外出都很方便。（資料圖片）

根據房委會資料顯示，合資格的公屋申請者共有3個配屋建議，每次一個，未具「可被接納」理由而拒絕所有3個配屋建議將引致有關申請被取消。申請者可於取消申請通知信發出日期起計15天內提出書面覆檢。申請者在其申請被取消日期起計1年後始可再次重新申請公屋。

至於「可被接納」為拒絕接受配屋建議的理由，包括申請者備有由相關機構（例如醫院管理局）發出的支持文件，內容清楚說明申請者基於健康理由，不能接受所編配的公屋單位；申請者備有由社會福利署╱相關機構發出的支持文件，內容清楚說明申請者基於社會因素，不能接受所編配的公屋單位；以及申請者備有文件，足以證明因離港或住院治療等而不能如期簽署租約。如申請者能提出充分理由拒絕配屋建議並獲房屋署接納，房屋署會因應其特別需要而作出額外的配屋安排。