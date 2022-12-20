大廈外牆被砸損破裂？住戶要求檢查　網民見真身批：唯恐天下不亂

「有時候看到的並不是事實」，台灣近日1名網民分享某屋苑群組的聊天紀錄，看到有住客抱怨大廈的外牆瓷磚和水泥「有損壞現象」，另一住戶亦附和，並要求管理處請人查看。然而，不久後有群組成員上傳照片，其實所謂「瓷磚破裂」的部份，只是1件掉落的衣服。不少網民看後則笑言相關住客「唯恐天下大亂」，沒有思考便以訛傳訛。



大廈住戶指外牆有破損，要求管理處請人查看。（fb「爆料公社」圖片）

該名網民在facebook專頁「爆料公社」分享數張聊天室截圖，看到有住客拍下對面大廈的外牆，指「7樓的外側瓷磚還有水泥已經有損壞現象了」，數分鐘後有另一住客回應，稱自己大廈有相同問題，要求管理處請工人檢查，並引述其他住戶表示，「他們說是有東西從上掉下來而敲毀，他無法補救」。

不過，其後有另一群組成員上傳照片，看到先前住客所提到的「外牆破裂」位置，其後只是1件從上掉落的衣服；得知誤會一場，相關住戶亦笑言「算是好消息」。

先前住客所提到的「外牆破裂」位置，其後只是1件從上掉落的衣服。（fb「爆料公社」圖片）

帖文引來大批網民回應，不少人直斥相關住客大驚小怪，沒有看清楚便隨意投訴，「就是有這種愛製造問題的住戶」、「唯恐天下不亂的住戶」、「是在自以為專業什麼」、「論手機照相功能的重要性！」、「三人成虎的最佳範例」。惟也有部份網民認為樓宇安全非常重要，寧願最後只是誤會一場，總比發生意外後才後悔。