86呎劏房租$5000！港大內地生住宿實況曝光　網民：不想去香港了

香港地少人多，住屋問題一直都困擾不少人。有來港就讀博士學位的內地生，在社交平台拍片分享自己以5000元租住的86呎劏房，只見房間非常狹窄，連房門都只能打開45度，擺放基本家具後，通道亦只可僅僅讓一人走過。片段引起網上熱議，不少內地網民都表示「根本住不到」，甚至被嚇怕說「不想去香港了」。



從片段可見，劏房門不能完全打開，大概只能開啟至45度。（小紅書影片截圖）

有港大博士內地生在小紅書上傳一段影片，分享自己用5000元租住的86呎劏房情況。從片段可見，劏房門不能完全打開，大概只能開啟至45度，門口有張小桌子擺放了大量雜物，包括廚具、碗碟等，門後則有一個鞋櫃，最頂層放有多盒食材。房內亦有單人床、辦公椅、電腦桌及大衣櫃，環境十分狹窄，而桌子旁邊則是廁所，令人驚訝的是廁所活動空間相對較大。

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她補充指單位在學校附近，方便上學，雖然其他區或有便宜一點的劏房，但為了上學方便，只好租貴一點，「港大附近都很貴」。

影片引起網上嘩然，有人直指空間小得難以接受，「感覺睡覺都伸不直」、「這樣的生活有何意義？連人生格局會變小的」、「我的天啊，這是住在廁所裏了嗎？」、「我還是露宿街頭吧」、「真的沒我家浴室大」。

有網民認為倒不如住遠一點，空間大一點，「我住大角嘴，一房一廳獨立廚房廁所，比你這大多了，也才5000元」、「好過住這個，好壓抑」。不過有人認為在香港生活不能要求更多，又指5000元租金已不算昂貴，「一個人回來都是睡個覺，可以」、「麻雀雖小，五臟俱全」。