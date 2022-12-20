婚禮新人甜蜜合照　伴娘竟偷牽新郎手還摸胯下　結局神展開超暖心

伴娘偷拖新郎，未必有古怪？美國有人妻重溫婚禮當天照片時，意外發現疑似「捉姦證據」，見到新郎與她甜蜜合照時，竟握着身旁伴娘的手，且伴娘的手不斷在新郎胯下游移。網民看過照片都認為新郎與伴娘絕對有問題，惟人妻後來解釋暖心原因，真相大逆轉。



綜合外媒報道，新婚人妻琳恩（Heather Lynn）於TikTok展示多張「捉姦」照片，指自己重溫10月婚禮拍攝的照片時，發現新郎與她甜蜜拍攝、互吻合照時，伴娘竟然握着新郎的手，手部更是在新郎胯下游移，而當時似乎未有人留意到此「可疑」舉動。

照片引起網民熱議，大部份都認為新郎與伴娘必定有染，紛紛勸琳恩盡早離婚，「要離婚了！」。

網民認為新郎與伴娘必定有染，紛紛勸琳恩盡早離婚。（GettyImages）

然而真相原來超暖心！琳恩後來更新影片解釋，該伴娘其實是截肢的殘疾人士，當時因為喝醉站不穩，別無選擇下才會抓住新郎的手想保持平衡。

而新郎亦在影片亮相親自澄清，附和琳恩說法，指出當他與琳恩接吻時，攝影師叫旁邊的人擺出瘋狂姿勢，該伴娘失去平衡「幾乎摔倒」才會抓着他。至於在胯下游移，新郎指只是角度問題，強調伴娘未有觸碰到其胯下，笑言「很抱歉讓所有希望我成為婚姻騙子，以及希望伴娘成為家庭破壞者的人失望了」。

琳恩及丈夫事後更新影片澄清。（TikTok）

雖然2夫婦口供一致，但仍有部份網民不相信，始終認為新郎與伴娘關係不單純。也有人質疑是琳恩自導自演炒作增加影片流量。