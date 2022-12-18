尖沙咀落雪？網傳影片見小白點空飄落　網民1個原因唔信　真相係…

本港近日天氣寒冷，天文台今早（18日）錄得最低氣溫9.4度，創入冬以來新低溫紀錄。今日網上則流傳片段，有人日前凌晨時分在尖沙咀美麗華廣場二期對開目擊疑似下雪，片中見到有小白點在空中飄落，影片引來網民議論紛紛，不過都一面倒認為香港現時的天氣不可能下雪，反嘲「假到咁都信？」、「唔好咁多FF（幻想）啦，0度都未接近，好難啦」。其後有網民留言，指影片真相是一個商場的聖誕特效，並非真的落雪。

另外，天文台於今午4時半發出霜凍警告，提醒農友及有關人士，明早（19日）在高地或新界北部可能出現地面霜。



有人日前凌晨時分在尖沙咀美麗華廣場二期對開目擊小白點飄落，看來狀似落雪。（fb專頁「屯門友」影片截圖）

facebook專頁「屯門友」今午發布該段17秒的投稿影片，專頁管理員於帖文寫道「凌晨尖沙咀落雪？唔知真定假呢？」，從片中可見天空一直飄下小量疑似雪花的白點，而且是緩緩飄落，故相信不可能是雨點。當時有兩名女子撐着雨傘，與片主一同在行人路駐足觀看及拍下奇景。

不過，一眾網民認為尖沙咀不可能下雪，留言表示，「特技效果有幾難」、「唔會啦，就算有都係打鼓嶺之類地方」、「迪士尼大街嗰啲」、「金宵大廈」、「令我想起《我和殭屍有個約會》其中一幕，局部地區落雪」，有人笑言「喺咪樓上有條友頭皮發炎，甩晒啲頭皮出嚟！」。

資料顯示，今日凌晨時分，即凌晨零時至清晨6時，最接近尖沙嘴的天文台氣象站錄得的氣溫一直是10度以上，而濕度則只有大約25至35%，如此氣候條件，實在是難以出現落雪。

寒冷氣溫下不少人亦都好奇是否有機會落雪，而位於亞熱帶地區的香港更似乎與下雪關係不大。天文台節目《氣象冷知識》曾經提到，在1893年1月中旬，香港氣溫於13日的最低15.1度急降超過10度至翌日（14日）只有最低4.7度，更於18日降至最低只有0度的月內最低溫，是1884年有紀錄以來最低。

根據1893年的紀錄，當年1月氣溫曾經低至只有0度，多個山頭亦有指變成白色一片。（YouTube頻道「hkweather」短片截圖）

綜合當時天文台長杜伯克博士及當時植物及林務總監的學術論文，當時香港多處包括植物公園、太平山頂及來往香港和廣州間的輪船上都錄得低於0度的氣溫，同時出現結冰及結霜現象，令植物甚至是燈柱都倒塌，太平山、大嶼山、大帽山等山頂都變成白色一片。同時，亦有紀錄指內地廣東出現「連場大雪」，惟當時未有天文台官方觀察到的下雪紀錄。

1893年香港多地錄得低於0度的氣溫，多個山頭出現白色一片，時任天文台長杜伯克博士的學術論文亦有提及。（YouTube頻道「hkweather」短片截圖）

1893年錄得低於0度氣溫的地方包括太平山頂、植物公園來往香港和廣州間的輪船上。（YouTube頻道「hkweather」短片截圖）

雖然如此，但在天文台資料之中亦不乏香港下雪紀錄，由1948年至今就曾錄到4次，分別為1967年2月2日（哥連臣角懲教所）、1967年12月13日（大帽山近山頂）、1971年1月29日（大帽山近山頂）、1975年12月14日（大帽山近山頂）。而紀錄之中只有1975年的當時當地溫度低於0度。

過去香港曾經有過的下雪紀錄。（YouTube頻道「hkweather」短片截圖）

至於網上不時流傳香港於1883年，即天文台成立當年，曾經下大雪的舊照片，天文台在文章〈臨近冰點的香港 - 歷史角度〉指出，該照片中的樂群樓位於福建省福州市，位置並非香港，當年的天文台報告亦都沒有降雪紀錄。

天文台節目《冰雪蓋香江》▼ ▼ ▼



天文台過往曾回覆《香港01》查詢表示，如果要下雪，最基本2大條件是氣溫要夠冷，大氣中的水氣亦要夠濕才有可能出現降雪。