強烈寒潮｜香港原來曾多次下雪！除夕有機落雪？天文台話有2條件

【強烈寒潮／天文台／雪】天文台預測強烈寒潮將於周三（30日）起影響香港，除夕當日（31日）溫度將急降至最低只有7度。氣溫突然急跌，不少市民都想起2016年的冰封大霧山，甚至猜測是否有機會下雪。其實香港過去並非沒有降雪紀錄，例如在約126年前就曾發生過1次，根據天文台紀錄在過去60年之中亦發生過4次。天文台就未來數天的天氣預測回覆《香港01》，指香港未來數天下雪機會微，主要原因是溫度未夠低，而且水氣較乾。

天文台預測，除夕當日市區最低只有7度。（天文台網站截圖）

12月31日除夕氣溫最新預測：

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1月1日元旦氣溫預測：

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天文台天氣預測指出，香港將會受到強烈寒潮的影響，溫度將於未來數天急降，由今日（29日）的最低19度，急降至31日的最低只有7度及1月1日的最低只有8度。天文台亦曾在25日發表的天氣隨筆中提到，北極濤動指數自12初已經處於負數，代表極地冷空氣容易南向擴散，如能成功過三關分別穿過青藏高原、南嶺及武夷山脈、大帽山及鳳凰山等高山，寒流就可以影響香港市區，不過寒流只影響新界地區亦時有發生。

面對突如其來的寒冷氣溫，不少人或會想起2016年1月24日曾經發生的冰封大帽山，當時香港經歷自1957年來最寒冷的一天，香港最高地方的大帽山發生植物及道路結冰現象，上山觀賞奇景的行山客更連衣物甚至頭髮都有結冰，猶如進入冰雪王國。

2016年1月24日，香港迎來自1957年最寒冷的一天，當日曾發生冰封大帽山【點擊下圖放大回顧當時奇景▼ ▼ ▼】

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寒冷氣溫下不少人亦都好奇是否有機會落雪，而位於亞熱帶地區的香港更似乎與下雪關係不大。天文台節目《氣象冷知識》曾經提到，在1893年1月中旬，香港氣溫於13日的最低15.1度急降超過10度至翌日（14日）只有最低4.7度，更於18日降至最低只有0度的月內最低溫，是1884年有紀錄以來最低。

根據1893年的紀錄，當年1月氣溫曾經低至只有0度，多個山頭亦有指變成白色一片。（YouTube頻道「hkweather」短片截圖）

綜合當時天文台長杜伯克博士及當時植物及林務總監的學術論文，當時香港多處包括植物公園、太平山頂及來往香港和廣州間的輪船上都錄得低於0度的氣溫，同時出現結冰及結霜現象，令植物甚至是燈柱都倒塌，太平山、大嶼山、大帽山等山頂都變成白色一片。同時，亦有紀錄指內地廣東出現「連場大雪」，惟當時未有天文台官方觀察到的下雪紀錄。

1893年香港多地錄得低於0度的氣溫，多個山頭出現白色一片，時任天文台長杜伯克博士的學術論文亦有提及。（YouTube頻道「hkweather」短片截圖）

1893年錄得低於0度氣溫的地方包括太平山頂、植物公園來往香港和廣州間的輪船上。（YouTube頻道「hkweather」短片截圖）

雖然如此，但在天文台資料之中亦不乏香港下雪紀錄，由1948年至今就曾錄到4次，分別為1967年2月2日（哥連臣角懲教所）、1967年12月13日（大帽山近山頂）、1971年1月29日（大帽山近山頂）、1975年12月14日（大帽山近山頂）。而紀錄之中只有1975年的當時當地溫度低於0度。

過去香港曾經有過的下雪紀錄。（YouTube頻道「hkweather」短片截圖）

至於網上不時流傳香港於1883年，即天文台成立當年，曾經下大雪的舊照片，天文台在文章〈臨近冰點的香港 - 歷史角度〉指出，該照片出的樂群樓位於福建省福州市，位置並非香港，當年的天文台報告亦都沒有降雪紀錄。

天文台節目《冰雪蓋香江》▼ ▼ ▼

天文台在回覆中表示，現時預測最低氣溫為7度，下雪機會微，又表示如果要下雪，最基本2大條件是氣溫要夠冷，大氣中的水氣亦要夠濕才有可能出現降雪。

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