姓「修」爸爸替雙胞胎改名　自以為有文采　老婆一聽嬲到離家出走

【BB／改名】替孩子改名前一定要想清楚，尤其是諧音問題！內地1名姓「修」的爸爸要替雙胞胎兒子改名，還自以為有文采，惟報完戶口後把孩子名字告訴妻子後，卻令妻子當場氣到離家出走。



幫孩子改名一定要想清楚。（示意圖，Ｍichal Ｂar Ｈaim／Unsplash）

綜合媒體報道，該名姓修的男子近日榮升爸爸，妻子誕下雙胞胎兒子，惟與妻子商量多時仍未決定好名字，眼看不能再拖，2人決定讓學歷較高的修爸爸先去上戶口，結果修爸爸為2名兒子分別取名「殿仕」、「壽吉」，並順利上報。

自覺取名有才華的修爸爸回家後，把孩子的名字告訴妻子，沒想到妻子聽到孩子全名後當場怒火中燒，「修殿仕和修壽吉？你自己念一次」，說完氣到收拾行李出走回娘家。

修爸爸把孩子的名字告訴妻子，沒想到妻子聽到孩子全名後當場怒火中燒離家出走（示意圖／gettyimages）

修爸爸起初不解妻子為何發怒，但他反覆唸名字多次後，發現原來「修殿仕」和「修壽吉」，普通話諧音與「修電視」、「修手機」相似，於是立刻再幫兒子們想新名字。他感嘆，當初想名字只覺得寓意吉祥，沒考慮到有諧音問題。

事件引來網民熱議，認為修爸爸「好可愛」，但也有網民疑惑「有必要把小孩名字取得那麼難寫嗎？」。另有網民質疑事件真偽，「感覺是編出來的故事」、「不太信，殿士、壽吉根本沒啥含義」。