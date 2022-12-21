港媽投訴商場剪影畫褲襠有異物　小朋友問唔知點答　反遭網民炮轟

商場柱上的剪影引起天大誤會？有港媽日前發文指屯門有商場的剪影畫惹人聯想，皆因畫中男童的剪影大腿位置有物品凸出，「小朋友問我褲襠係咩呢，搞到我都唔知點答佢」，更揚言要作出投訴。帖文引起熱議，網民直指家長是質疑畫中畫了陽具，「自己唔識答自己個小朋友就要投訴人哋？」，但認為該處明顯是短褲的褲腳，揶揄她「膚淺同心邪」，帖文隨後再被轉載到其他群組及專頁。樓主其後亦現身反駁各種說法。



有家長上傳照片，指屯門一個商場扶手梯附近有柱子的剪影畫褲襠有異，被小朋友問起不知怎答。（fb群組「真.屯門友」圖片）

有家長在facebook群組「真.屯門友」發文，指在安定邨附近商場扶手梯的柱子上見到一幅剪影畫，「啱啱經過畀小朋友問我褲襠中間係咩呢，搞到我都唔知點答佢」，照片所見，該畫應為1名男童剪影，其大腿位置有1個小尖角，被懷疑畫得「太仔細」。家長更揚言：「領展商場（商場現由民坊管理）可以搵咩政府部門投訴一下？」

帖文引起熱議，更被轉載到其他fb群組及專頁，許多網民指那位置只是短褲的褲腳、褲筒，「阿姐，如果佢碌嘢去到呢個位咁應該係移位」、「咪係條褲或者件衫跳起時既剪影囉」、「睇到啲乜嘢係心裏嘅投射」、「其實係樓主您膚淺同心邪先會只想到呢個方向」。

不少網民認為，如家長認為該處是陽具，大可坦白向子女解釋。（示意圖／Getty Images）

有網民直言，樓主在質疑畫中畫的是陽具，「即係你心中都覺得係陽具，但又覺得唔好意思解釋畀小朋友聽？」。無論實物是什麼也好，也不需懼怕向兒子解釋正常性知識，「自己唔識答自己個小朋友就要投訴人哋？你話疑似係陰莖囉，係男人都有嘅嘢囉，唔識講㗎？咩年代呀？性器官仲係唔講得嘅名詞？仲係叫妹妹弟弟呀」。

樓主不認同網民看法，反駁「估唔到呢度大家都咁open，咁第日真係有人裸跑都唔好報警」，若官方解釋那真的是褲筒，她就變相教壞細路，自己只是想問清楚。她不滿被指「少少嘢走去投訴」，再回應自己從來沒說過要投訴什麼，其實是想商場將黑影轉為彩色，可避免引起誤會，「一班正義道德X沖曬出嚟，我只係投訴商場希望將呢個黑影變成彩色咁咪知道係咩嚟囉，我都冇話係咩嚟，成班咁心邪㗎」。

不少網民認為，那只是短褲的褲腳。（fb「生仔要考牌系列」圖片）

網民笑言樓主是「圍爐失敗係度扮假膠」、「做家長好心你成熟啲啦」，認為帖文正正反映香港「投訴之都」的一面，「香港性教育之所以失敗咪因為有樓主哩啲父母囉」，又提醒帖文已被轉載到其他群組，建議盡快刪除。

《香港01》正就事件向民坊查詢。

（綜合）