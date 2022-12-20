輕鐵男乘客逃票斷正　遭職員2對1壓制推向欄邊惹議　港鐵咁回應

即使輕鐵車站沒有閘口，乘客都必須自律地「拍卡」付費。網上流傳一條影片，顯示有男子在屯門輕鐵站疑「搭霸王車」被職員查飛時斷正，雙方因而起爭執，在「2對1」下男子一度被制服倒地，不過職員的做法及態度則引起熱議，有人更直言「淨係睇片一定勁過懲教署」。



輕鐵澤豐站有1名男子被2名身穿港鐵制服的職員合力制服，一度坐在地上，他其後落力站起來再次掙扎。（影片截圖）

Facebook專頁「屯門友」分享有關影片，事發於上周六（17日）8時許，顯示輕鐵澤豐站有1名男子被2名身穿港鐵制服的職員合力制服，一度坐在地上，他其後落力站起來再次掙扎，2人4手即時用力將他擠到欄杆，並按壓他在長椅上，大喊「坐低！我搵咗差人（警察）嚟啦」，其間聽到有人爆粗怒罵，影片就此結束。

帖文指當時職員「查飛」發現該男子沒拍卡付車費，但對方則「想走佬」，並大讚「港鐵職員好」。

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有網民直指輕鐵上很多乘客都會逃票，「我經常見到好多人冇拍卡，個個唔畀錢」、「依家好少見查飛組查飛，所以好多人唔拍卡搭霸王車」，又認為男子欲逃走，職員強硬一點都是合理，「沒想逃走的話，職員唔會咁，反而職員因此受傷的話，再加控多一條罪仲衰」。但亦有人笑言2位職員「勁過懲教署啲人喎」，可以考慮轉工，又稱「如果個阿叔有咩整親，呢兩個職員就瀨晒嘢了」。

港鐵回應《香港01》查詢指，根據記錄顯示，上星期六(12月17日)上午約9時，港鐵顧客服務及收益保護組職員於輕鐵列車進行恆常查票工作期間，懷疑一名乘搭輕鐵751綫的乘客沒有繳付車費，於是按程序處理。事件處理期間有人報稱受傷，隨後送院治理。

經調查後證實該乘客上車前沒有繳付車費，職員已按程序根據港鐵附例向他發出附加費通知書。港鐵呼籲乘客必須繳付正確車資。根據港鐵附例，職員如發現乘客違反港鐵附例或車票發出條件，可向該名乘客徵收附加費，若乘客拒絕繳交附加費，可被檢控，一經法庭定罪，最高可被罰款5,000元。

港鐵表示，職員不時於港鐵範圍內進行查票工作，確保乘客使用正確的車票乘車，呼籲乘客遇到港鐵職員查票時，請配合即時出示車票予職員檢查。