仁愛堂「愛‧傳承」資助日間服務計劃　替認知障礙患者及家人減壓

認知障礙症人士會在生活上遇到重重困難，其照顧者亦同樣需要付出龐大的精力來應付挑戰，所以及時的社區支援對他們極為重要。仁愛堂「愛‧傳承」日間照顧服務資助計劃為有需要的認知障礙症患者提供資助，幫助他們在輪候社署「社區照顧服務劵」期間順利過渡。年過百歲的歐陽轉婆婆便受惠於此計劃，認知情況有所改善，讓家人放下心頭大石。



季先生表示：「媽媽說中心職員待她很好，常邀請她參與不同活動，如學習扇舞、運動、玩音樂及集體遊戲等，令她的生活更愉快、更充實。」（仁愛堂提供）

歐陽婆婆與負責照顧起居的兒子季先生同住於觀塘區，季先生在2022年初發現媽媽記憶衰退變得嚴重、常有幻覺，時常與他和孫兒吵架，影響家人感情。季先生需要每天為失去煮食能力的歐陽婆婆準備早晚膳食，令在職的他疲於奔命。到第五波疫情時，季先生要同時在家應付工作及照顧媽媽，感覺喘不過氣來。幸而經醫務社工建議，季先生主動向仁愛堂歐雪明腦伴同行中心求助，隨後歐陽婆婆在2022年6月以99歲高齡首次到中心接受日間照顧。

幸獲幫助 順利過渡

歐陽婆婆在最初未受惠於社區照顧服務劵時，中心社工Isaac以「『愛邦腦友記』免費日間中心支援服務計劃」形式，讓歐陽婆婆使用中心的日間照顧服務，並同時鼓勵季先生申請「社區照顧服務劵」，以應付長遠服務需要。鑑於等候需時，Isaac便再幫助歐陽婆婆申請由「葉志成慈善基金」贊助的「愛‧傳承」日間照顧服務資助計劃，以「買一送一」的資助模式，讓她在獲發「社區照顧服務劵」之前，繼續使用中心的日間照顧服務，順利過渡。

過著有尊嚴的生活

接受了日間照顧服務後，歐陽婆婆的情緒有所改善，心情變得輕鬆開朗。她亦非常享受在中心的時光。有規律的生活，減少了歐陽婆婆在家「胡思亂想」的行為問題，從而減少和家人的磨擦，讓季先生可以專心工作，得到喘息空間。

關於「愛‧傳承」日間照顧服務資助計劃

為了照顧開工不足或失業的低收入家庭，仁愛堂歐雪明腦伴同行中心會為有需要的認知障礙症人士申請由「葉志成慈善基金」贊助的「愛‧傳承」日間照顧服務資助計劃，以「買一送一」的方式 (申請人每使用1天，基金配對資助1天)，資助長者到中心接受訓練及提供樂行車接送，為期最多3個月。受惠人士亦同時獲得職業治療師免費提供具認受性的認知功能評估一次，作初步臨床診斷，務求提供更快的治療及日間服務。計劃讓申請人於短暫過渡期內享用免費日間照顧，以減輕輪候「社區照顧服務劵」期間*的照顧壓力，最終達至「居家安老」之目的。

*根據2019-2020年度仁愛堂歐雪明腦伴同行中心服務使用者的經驗，「社區照顧服務劵」申請人由申請至成功領取照顧券進入服務，需時約3個月至半年。

關於仁愛堂歐雪明腦伴同行中心



中心於2013年成立，屬社署認可的「長者社區照顧服務券」試驗計劃服務提供者，為九龍東區的認知障礙症患者提供日間照顧服務及訓練，同時向其照顧者提供相應支援。



查詢及聯絡

仁愛堂歐雪明腦伴同行中心

地址：香港九龍順安道9號順天邨天瑤樓平台201號舖

電話：2323 4448

電郵：eldergarten@yot.org.hk