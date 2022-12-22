考不好被罵2天！醫科女弒母分屍　揭驚人行兇內情竟惹民眾同情？

【倫常命案】日本於2018年揭發恐怖女兒弒母案！一名就讀醫科相關學系的31歲女子，竟殺害母親並分屍，更在網上留言「我打敗了怪物。現在，我鬆了一口氣」。警方追查發現心寒殺機，原來因女子不斷被母親要求參加醫科相關考試，卻連續9年落榜，更因考試失敗不斷被母親責罵，最終狠下殺手，更揭開了令人痛心的行兇內情。案件於2021年在日本法院審結，女兒殺人罪成，但法官同情到她長期被「虎媽」壓迫和操控，故最終減刑輕判她監禁10年。案件當時引起日本全國哄動，不少人對被告的遭遇表示同情，

日本前司法記者齊藤彩撰寫的非小說類書籍《母親的詛咒，女兒的監獄》（母という呪縛 娘という牢獄）近日出版，內容包括來自與正坐監的殺母兇手的大量信件，書籍面世後令案件再受次關注。



桐生希是家中獨女，父親因工作而長年居於員工宿舍，桐生希與母親關係更形密切，沒料到最中終成弒母兇手。（網上圖片）

日本媒體報道，案發於2018年，日本滋賀縣河床被發現有一具沒有手、腳、頭的人類屍體，調查證實是死者是58歲女子桐生忍（書中化名「高崎妙子」），而她生前與34歲女兒桐生希（書中化名「高崎明里」）住在河床數分鐘路程的屋裏。而警方追查後發現，兇手正是其女兒。

據當年報道，桐生希是家中獨女，父親因工作而長年居於員工宿舍，父母如同分居，桐生希與母親關係更形密切。父母對桐生希寄望甚殷，自小已期望她能學有所成，更買不大量教材讓她學習，希望她長大後能成為醫生，有出人頭地的一天。桐生希小時候因很喜歡看漫畫《怪醫秦博士》，也曾立志成為外科醫生，希望能達成母親的願望。

桐生希升上高中後成績滑落，便打算放棄讀醫的夢想，但媽媽卻堅持要她成為醫生。（網上圖片）

可惜事與願違，桐生希升上高中後成績滑落，便打算放棄讀醫的夢想，但作為「虎媽」的桐生忍卻沒有放鬆，堅持要女兒考上國立大學醫科，甚至在女兒應考失敗後，仍對親友謊稱她考上了，然後要女兒配合圓謊和重考，以讓謊言成真。可惜屢試屢敗下，桐生希心生反抗，曾三度離家出走，但終被媽媽尋回，而且管制得更嚴，連洗澡也被迫一起。

母女協議後，桐生忍答應讓步，要求女兒考上醫科大學醫學部的護理科也可以，要她最少也成為助產士。經過9年落榜後，桐生希終於考上母親心儀的學科，但她後來瞞着母親改了志願想當手術室護士，其後兩度重考助產士失敗。

縱使桐生希讀到護士4年級後已得到內定職位，但仍被媽媽強迫投考助產士學校，但她仍未能通過考試，母女因監控問題爆發衝突。至2018年1月，桐生希因未能通過助產學校入學考試，被母親不斷責罵了2天。至1月20日凌晨，母親責罵女兒一頓後，吩咐她替自己按摩，詎料桐生希i趁母親按摩時睡着，竟用事先準好的兇器刺向母親脖子。殺害母親後更於Twitter發文表示：「我打敗了怪物。現在我鬆了一口氣（モンスターを倒した。これで一安心だ）。」

殺母翌日，桐生希到五金行購買分屍工具，把母親遺體分屍切下手、腳、頭後，丟棄在住處370米遠的河床邊，並用泥土覆蓋，而切下的手、腳、頭，則當作「焚燒垃圾」處理。但由於擔心清潔工可能會注意到垃圾袋中的異物，或在運輸過程中垃圾袋可能破裂，桐生希每天都會到垃圾場視察，直至一星期後，她終於平靜下來可以安心入睡。

警方追查發現，Akari考試失敗不斷被母親責罵，最終狠下殺手，（示意圖／gettyimages）

除了分屍，桐生希更使用母親手機回覆親友訊息，假裝母親仍在人世。而沒有了母親責罵、放鬆了心情的桐生希開始準備2月的全國護士考試，卻忽略了遺體會隨着春季氣溫升高腐臭味愈來愈濃，最終遺體於同年3月被發現。

警方揭發案件後，桐生希否認犯案，又謊稱母親是自殺身亡。警方經詳細調查後，於同年6月和9月，先後以遺棄屍體及謀殺罪名將桐生希拘捕，最初她仍否認弒母，報稱只是處理了屍體，但檢方提出證據審問後，法官判她謀殺罪成，當案件審理期間，案情觸動了很多民眾，不少人同情桐生希長年被母親密切監控，縱使成年後都得不到自由，而法官亦考慮到桐生忍長年被禁鎖在只有母親的世界，故判她入獄15年。

日本於2018年發生恐怖女兒弒母案。（示意圖／gettyimages）

桐生希研其後讀判辭，認為自己的心情能被理解，因而改為認罪，更詳細透露出殺人內情，最終被輕判入獄10年。而諷刺的是，她證實已順利通過全國護士考試。