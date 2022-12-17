恐怖虐嬰│21歲母狂毆7月大女兒：哪裏可賣小孩？揭心酸內情更惹火

小朋友是無辜的！台灣近日瘋傳一段虐待女嬰影片，一名21歲年輕母親竟出拳毆打女嬰，又持類似攬枕的物品往女嬰身上打，更寫下「希望小孩跟他爸全家都死光，出門給車撞死」、「這樣整天哭真的不能怪我整天想掐死她」、「哪裡可以賣小孩」等，引來網民眾怒。警方調查指出，涉事母親未婚產女，疑因獨自扶養女兒壓力太大情緒失控，而母親回應時聲稱自己未有虐打女嬰，又說「托你們的福正好可以出去喝酒」。



台灣近日瘋傳一段虐待女嬰影片。（影片截圖）

有網民在Facebook群組「●【爆料公社】●」發布該段19秒影片，見到有年輕母親於Instagram（IG）發布影片，當中女嬰躺在床上不斷哭鬧，雙腳不停亂踢，母親則在影片寫上「希望小孩跟他爸全家都死光，出門給車撞死」、「這樣整天哭真的不能怪我整天想掐死她」、「哪裡可以賣小孩」、「「就這樣哭啊你就繼續」等，更疑似出拳毆打女嬰，又持類似攬枕的物品往女嬰身上打。

虐嬰過程逐格睇▼▼▼

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影片引來網民公憤，「看到小孩被這樣打的那一幕，心好痛」、「社會悲歌，看得很難過」、「不想生小孩幹嘛生出來？」、「這種人有了孩子卻用來發泄虐待，可憐的寶寶」、「有夠過分」、「小朋友好可憐」、「打給社會局讓社會局介入」。

警方接報後前往了解並通報家暴中心，經檢查片中7個月大女嬰無外傷，目前已交由外婆照顧。據報道，涉事母親21歲姓黃，未婚生下女嬰獨自撫養，疑因壓力過大情緒失控，才會拍攝女嬰哭鬧影片上傳IG，而她回應時稱未有虐打女嬰，「只有打她的屁股」。

黃姓母親行為相當惹火。（Facebook群組「●【爆料公社】●」）

報道又指，黃女上傳多張疑與女嬰生父對話截圖，似乎在金錢上有糾紛；目前黃女已關閉IG留言，更表示「要繼續看戲應該也沒了，托你們的福正好可以出去喝酒」。