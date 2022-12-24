真英雄！房車自炒翻側　熱心貨車司機爬車救3人　影片曝光獲激讚

如此行善救人，令人欽佩！日前在浙江寧波高速公路發生了1宗交通意外，1名成人及2名小孩被困在翻側的房車內動彈不得。1名貨車司機見義勇為，冒險爬上房車，於數分鐘內救出3人，然後悄然離去。事後公安及媒體輾轉找到救人的貨車司機，遂在網上發布影片作出表揚，不少網民看完影片都直呼「感動」。



1輛房車行駛時突然翻側，車內3人被困，路過的貨車司機見狀，停車後冒險爬上房車將被困的1名成人及2名孩子救出。（「寧波公安」微博影片截圖）

寧波公安在微博上傳影片，指周二（20日）在高速公路上，1輛房車行駛時突然翻側，車內3人被困，未能自行逃生。路過的貨車司機賀豔濤見狀，迅速停車，然後冒險走近查看情況，並於數分鐘內爬入車內將被困的1名成人及2名孩子救出。

從影片可見，白色房車翻側後在馬路上留下一條長長痕跡，後方車輛都繞道而行，而賀豔濤所駕駛的貨車開前一段距離後停下。賀豔濤下車後小跑到房車車頭處觀察，然後爬上傾側的車上，打開司機位的車門，協助司機爬出，隨後他再把受困的2名孩子拉出車外，把他們抱到一旁安全的位置，然後再打電話報警，然後便離開了。

賀豔濤表示看到房車翻側後，他把貨車開前一段距離，透過倒後鏡見到房車司機還未爬出來，擔心車內人員安危，於是便停車折返查看，「怕車上的人有更多的危險，當時來不及多想，救人要緊」。據寧波公安所指，幸好相救及時，車上3人均無大礙，又指當賀豔濤確認司機及孩子無礙後就悄然離開現場，後來公安多翻查找才找到他，並發帖表揚他熱心助人。

事件曝光後，網民都紛紛讚揚及祝福貨車司機，「兄弟你挽救了一個家庭」、「當你下車救人的那一瞬間，感動了看視頻的我們」、「真的冒著危險救人呢！好人一生平安」、「好人有好報」。

（綜合）