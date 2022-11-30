好人好事｜爺爺以家貧為由拒孫仔買朱古力沖劑　女生諗計送出獲讚

助人為快樂之本！台灣有女生日前到超市購物時，目睹1名男童原想購買1包朱古力沖劑，但其爺爺以家裏沒閒錢為由拒絕，她眼見男童十分難過，於心不忍下想出1條既不會傷害爺孫自尊心，又能送出沖劑的方法。她向爺孫謊稱正進行有關隔代教養的問卷調查，若接受訪問即可獲得1包朱古力沖劑，最終她成功送出沖劑，看着男童收到禮物的笑容，她差點哭了出來。



台灣有女生日前到超市購物時，目睹1名男童原想購買1包朱古力沖劑，但其爺爺以家裏沒閒錢為由拒絕。（《最後的禮物》劇照）

該名女生於fb群組「大潤發好物分享社」發文指出，這是她人生中第一次買東西送給陌生人。她憶述，當天在超市採購到一半，走到沖泡區時，碰到了1對爺孫，形容爺爺拿着拐杖，看起來走路不太方便，男童看起來是小學生，形容精力旺盛一直亂跑。

她留意到男童拿了1包朱古力沖劑，跑到爺爺身邊說「我看同學早上都會在學校喝這個，我也要！」，爺爺卻說「放回去！家裏沒閒錢買這個，真的想喝就去跟同學要就好」，男童本來還想說點什麼，爺爺接着指「你媽媽辛苦幫人家打掃的錢不是這樣給你浪費的！」。男童聽完低頭沉默了，然後默默將沖劑放回貨架，那一瞬間她看到男童的眼中有淚水在打轉，臉上滿是委屈。

雖然整段對話只是30秒時間，但她覺得之後的時間好像變慢了，僅僅兩句話的資訊量，足以讓她想像到男童的家境，這對從小不愁吃穿的她來說是1個莫大的衝擊，當爺爺帶着男童離開的時候，男童顯然失去活力，看起來垂頭喪氣的。

僅僅兩句話的資訊量，足以讓她想像到男童的家境，這對從小不愁吃穿的她來說是1個莫大的衝擊。（《最後的禮物》劇照）

看着爺孫離去的背影，她站在原地思考了約3分鐘，回想小時候的生活，想像若連1包朱古力沖劑也買不起，要向同學討喝的情境，她的情緒突然變得很激動，直言就算只是想像，都已無法接受這麼傷自尊的事。在衝動下，她不理智地拿了兩包沖劑扔進購物車，然後去追那對爺孫。她一路上瘋狂思考着，「該怎麼給？用什麼說法才會聽起來比較合理，看起來又不怪？」，還曾一度想放棄。

當看到爺孫結帳，男童只拿了兩條方包和1罐果醬的時候，她發誓要將沖劑送出，但結帳後她跟在爺孫身後許久，仍然想不到該怎麼開口，想到總不能上前就說「我聽到了！你們家很窮，來！這個送你喝這樣吧？」。

後來她靈機一觸，上前攔着爺爺，謊稱正進行問卷調查，想問有關隔代教養的問題，若接受訪問即可獲得1包朱古力沖劑。爺爺先是疑惑地看了她一眼，接着又轉頭看着男童，想了一下才接受訪問。於是她隨便亂問一通就草草結束，並將沖劑送給男童，男童看着她笑說「謝謝姊姊！」。

後來她靈機一觸，上前攔着爺爺，謊稱正進行問卷調查，想問有關隔代教養的問題，若接受訪問即可獲得1包朱古力沖劑。（fb群組「大潤發好物分享社」圖片）

她表示，「或許是他的笑容太過燦爛與真心了，不知道為什麼我當下差點哭出來（很想抱抱他，但又怕被當怪人）」。她指出，其實是她才應該要說謝謝，「謝謝他（男童）讓我意識到自己的不知足，以及讓我知道人生的美好其實可以很簡單，那個燦爛的笑容我會記得一輩子」。

不少網民被女生的善良感動，表示「看着看着…眼淚在眼眶打轉」，又大讚「謝謝妳讓世界有愛」、「妳真是好人，好人一生平安」、「有能力幫助別人，內心的回饋是溫暖的！記得這份感動，有一天，這個善，會繞一圈後回來助你！」、「真的，有時候想做好事又怕傷到他人自尊，你的方法很好」、「妳的善良又懂尊重他們的愛心，讓我感動，妳真的很棒！」。