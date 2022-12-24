貓咪坐車跳窗失蹤！5個月後同一地點尋回　專家估1原因能奇蹟生存

聖誕前夕找回失蹤5個月的貓貓，是最好的聖誕禮物。美國佛蒙特州有主人駕長途車載貓貓經過公路休息站時，貓咪從開了一點的車窗縫中跳出車外，之後一直無法尋回。至近日貓貓失蹤5個月，動保組織人員發現貓咪居然在失蹤地點附近出沒，幾經努力成功誘捕，主人翌日即駛4小時車趕去接回貓咪，哭着說一家從沒想過可以和貓咪團聚。救援人員相信，由於貓咪原本就是室外貓，故有野外狩獵能力，能獨自生活，檢查後身體也沒大問題。



小貓敏卡失蹤5個月後在同一個休息站附近尋回。（「Middletown Animal Control」fb圖片）

美媒報道，康乃狄克州動保組織「Middletown Animal Control」日前在facebook分享一則尋貓故事。有對夫婦今年7月份由佐治亞洲搬去佛蒙特州，駕途車帶上了3隻狗和3隻貓，中途經過米德爾敦（Middletown）公路的休息站，開了點窗通風後在車內小睡了一會，醒來時黑色小貓敏卡（Minka）不見蹤影。

Middletown Animal Control 隨後幫手在facebook發文尋貓，幾個月來都沒消息，直至12月11日，有民眾稱下雪後在同一個公路休息站發現1隻黑色貓。救援人員趕到才發現那是敏卡，追蹤牠沿高速公路南行，見到牠坐在溪邊，一見人就跑。米德爾敦高級動物管理官員佩特拉斯（Gail Petras）說，她們用糧食誘捕，直至19日上午才成功。

救援人員將牠帶回收容所，掃瞄晶片確認身份，佩特拉斯稱敏卡從籠子出來後變得非常友善，但身體髒又瘦，還長滿蝨子，幸好沒有受傷。由於主人平日也容許敏卡外出，相信牠在戶外也懂得捕食老鼠一類的獵物維生。安頓好後他們致電主人，對方反應很大，「他們從沒想過我們會找到牠」。

20日主人蘇珊（Susan）開了4小時車從佛蒙特州趕來接走敏卡，牠馬上認出蘇珊，將頭靠近主人的手。佩特拉斯形容蘇珊看到敏卡後當場灑淚，即使貓貓失蹤多時，覺得已無機會找回，但家人一直保留牠的東西，牠的床、牠的玩具。佩特拉斯透露，兩夫婦為了答謝收容所，捐贈了一筆「非常慷慨」的捐款。

有網民認為敏卡其實是盡量在原地逗留，好讓主人回去接牠，大讚事件是「聖誕奇蹟」，貓咪迷路時不會像狗一樣四圍走，而是會在迷路地點附近物色夠隱蔽及安全的地點，但最大問題是如果牠們感到一絲不安就不會現身，即使聽到主人的聲音也一樣，最好做法只能用食物誘捕。不少貓主提醒車窗的一點小縫都足夠貓咪爬出去，建議要放入籠或全程有人看顧，以免走失。

（綜合）