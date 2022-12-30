女生抽中機票想與男友同遊日本　父：分手冇男人要你　網民咁建議

熱戀中的情侶都會計劃外遊，卻不是人人都能順利享受甜蜜時光。近日台灣有女生發文指意外獲得2張去飛日本機票，因為是廉航，不能退掉便打算和男友去玩，不料父母卻反對，父親指責她未結婚就和別人去旅遊，之後萬一分手，「別的男人聽到就也會不要我」，母親亦指她沒有事先通知有欠尊重。台女慨嘆現時機票不能退，住宿又安排好，但家人卻不允許去，急問網民有否類似經驗可提供建議。



台灣就有女生發文指意外獲得2張去日本機票，因為廉航機票不能退便打算和男友去。（《跟你老婆去旅行》劇照）

樓主在Dcard討論區以「家人不同意我和男友出國玩怎麼辦」為題發帖，指自己21歲，男友22歲，前陣子意外獲得2張飛日本機票，因為是廉航所以不能退掉，便打算和男友去玩，規劃好行程後彼此都很期待。

她覺得跟在台灣玩差不多，事前未問准父母意見，想等規劃好再和家人說，所有花費用自己的獎學金支付。未料父母竟然反對，說他們跟男友不熟絡，樓主特意安排他們一起聊天了解。後來再跟家人討論，父親指責她不應未結婚就和男生去旅遊，稱「等之後分手了，別的男人聽到就也會不要你」。

由於樓主跟男友是遠距離戀愛，父親亦不接受她在男友家過夜。母親則糾結樓主事前沒通知是不尊重，經濟獨立前作的決定應考慮家人感受，萬一在國外出事，還是要靠他們處理。樓主認為父母過慮，指不少朋友有跟另一半出國的經驗，「現在日本來回機票不能退，住宿地方都定好了，但家人這關遲遲無法過」。

父親指責自己還沒結婚就和別人去旅遊，稱「等之後分手了，別的男人聽到就也會不要你」，母親則糾結樓主沒有事先跟他們說就是不尊重他們。（《香港愛情故事》劇照）

網民認為父母擔心很正常，建議樓主「再嘗試溝通看看」、「如果票真的退不掉，我會多找朋友一起出去玩，或趁機在出國前多讓男友和爸媽接觸，盡量讓他們放心」、「跟他們說到飯店會視訊報平安」、「每天報備」，另有人提議可以讓父母一起同行。

部分網民則認為樓主已成年，做決定只要對自己負責就夠，「既然是用自己賺的獎學金去玩的話，你也滿18歲，能為自己行為負責的年紀，就別管父母的反對吧」、「都幾歲的人，出國還要父母同意」、「都成年了，負責自己就好」、「我都一個人出國玩，兩個人安全得很」、「把妳的證件護照都先收好，後面就看你怎麼決定」、「應該要放手讓小孩自己去做決定」；亦有人笑言可代替樓主去這次旅行，「如果真的沒辦法，我或許可以收機票」。