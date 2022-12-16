港媽帶BB去旅行坐商務艙　安排老爺奶奶被埋怨　網民獻絕招咁拆解

一家人開開心心去旅行，機艙級數不同隨時鬧意見極掃興！早前有港媽發文大呻，指打算一家人連老爺奶奶去旅行，但因擔心寶寶首次坐飛機會哭鬧，便和老公購買商務艙，然後購買經濟艙位予老爺奶奶乘坐。惟奶奶知道後很不滿，認為媳婦待薄老人家。樓主大呻有關安排是顧及開支及為了寶寶，大呻花了錢卻要聽奶奶冷言冷語。不過，其帖文卻得不到網民同情，不少人留言反斥樓主不懂做人，有人則拋出絕招，表示以同等成本下，可以是港媽與奶奶帶同BB一起坐商務艙，又或是兩老與孫兒坐商務艙，有需要時才調位，「最緊要事前有溝通」。



有港媽發文指打算一家人連老爺奶奶去旅行，但因擔心寶寶首次坐飛機會哭鬧，便和老公購買商務艙，然後購買經濟艙位予老爺奶奶乘坐，沒料到惹來奶奶不滿。（《BB來了》劇照）

該港媽在香港討論區以「帶BB去旅行想坐商務艙都唔得咩」為題發帖，指打算聖誕節一家人連老爺奶奶一起去旅行，可是寶寶才1歲多，加上是首次坐飛機擔心會哭鬧，所以就和老公買了商務艙，不但坐得舒服，就算寶寶哭鬧也不怕影響他人，老公更可以幫忙照顧，並另外購買經濟艙位予老爺奶奶。

當奶奶知道安排後，開始對樓主冷言冷語，「你哋自己坐得咁好就得啦，都唔使理老人家啦」，樓主表示商務艙也不便宜，有錢都想全家一起坐，她都都是為寶寶才買，質疑奶奶不理解因由，自己花了很多錢卻招來埋怨，因而不滿稱「請佢去旅行仲要俾咁多說話我聽」。

網民批評樓主自私，根本是拿寶寶當借口，而且哭鬧與否根本與機艙無關，「BB太細個根本就唔該周圍去」、「依家啲父母真係不知所謂，歲幾根本無發育好，為咗自己開心，要成個商務艙嘅人一齊受苦」。(Suhyeon Choi in unsplash)

網民批評樓主自私，根本是拿寶寶當借口，而且哭鬧與否根本與機艙無關，「BB太細個根本就唔應該周圍去」、「BB要喊係唔會理你商務定經濟艙」、「依家啲父母真係不知所謂，歲幾根本無發育好，唔識聽人話，唔舒服唔識表達，但你為咗自己開心，要成個商務艙嘅人一齊受苦」、「好借口，用BB過橋坐商務艙」、「當兩個老人家係工人，帶去幫手湊仔」、「完全唔識做人」、「無錢就唔好成家去旅行」。

另有人則提出不同建議予樓主，可以避免爭執和解決是次問題，「預先多啲溝通就得」、「你同奶奶坐商務一齊照顧BB」、「不如兩老加BB坐商務位，你兩公婆坐經濟位，到時兩老在商務艙搞唔掂細路再調位」。