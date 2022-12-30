風流報應｜富豪玩女人無數　愛上細24歲妻子　結婚8月下場卻超慘

「有咁耐風流」真的「有咁耐折墮」？日本一名59歲富豪老闆年輕時相當放縱，床伴一個換一個，騙過無數女性，直至遇到一名比他年少24歲的女子，讓他「沉船」決定安定下來與對方結婚，沒想到原來該女子接近他另有目的 ── 竟是為妹妹報復，富豪老闆下場亦相當慘淡。



日本一名59歲富豪老闆遇到一名比他年少24歲的女子，讓他「沉船」決定安定下來與對方結婚，沒想到原來該女子接近他另有目的。（示意圖／gettyimages）

日本媒體報道，59歲的藤原健太郎（化名）是公司老闆，年輕時用情不專，視女性為玩物，經常換床伴並多次讓對方懷孕，事後更會公開自己與女伴的「性史」，又認為「錢總能解決問題」，故公司內外都流傳「藤原健太郎是工作以外不應該接觸的人」。

直至遇上小他24歲、35歲的久保田惠理子（化名），健太郎動了真感情，決定收心養性不再與其它女性聯繫，而健太郎也真的沒再「玩女人」，讓周圍的人感到吃驚。

2人交往一年就計劃結婚，沒想到卻是健太郎噩夢的開端。首先令健太郎感到詭異的，是惠理子竟然不想舉辦婚禮和拍婚紗照，不過他尊重惠理子決定，未有懷疑；至婚後健太郎發現惠理子有時會偷入其書房翻弄其桌上文件，但他繼續選擇相信惠理子，沒有深究。

2人交往一年就計劃結婚，沒想到卻是健太郎噩夢的開端。（示意圖／gettyimages）

直到婚後半年，惠理子「準備充足」後終向健太郎攤牌，明言自己是為了報復。原來，惠理子的妹妹是被健太郎害到懷孕墮胎的受害者，她接近健太郎的目的就是幫妹妹報仇，同時收集健太郎挪用公司公款等證據。健太郎因擔心自己醜聞曝光，同意支付約1000萬日圓（約60萬港元）墮胎及慰問金。

達成目的後，惠理子即時搬走，不久後提出離婚，2人婚姻僅維持了8個月。健太郎如今只剩孤單一人，感嘆沒想到安下心來結婚，會造成這麼大的傷害。他自言已沒有「玩女人」及結婚慾望，無奈道「我玩過無數女人，不知道哪個女人與受害者有關」。