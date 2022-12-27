人妻尾牙被灌酒與男同事上床　倉庫再激戰　聞1要求崩潰：很後悔

臨近年尾，不少公司都會舉辦宴會狂歡，但也要小心做錯事！有人妻在網上發文表示，於「尾牙」被同事瘋狂灌酒，結果不小心與一名已婚男同事上床；後來「可能是中邪還是怎麼的」，人妻再一次與該已婚男同事激戰，對方事後更提出希望保持長久「炮友」關係，讓人妻相當愧疚，「我覺得我犯罪了，我無法想像該用什麼臉去面對我老公和女兒，我真的很後悔」。



有人妻在網上發文表示，於「尾牙」被同事瘋狂灌酒，結果不小心與一名已婚男同事上床。（示意圖／gettyimages）

該人妻於「匿名公社」發文表示，日前公司於台南舉辦「尾牙」，她抽到二獎被同事們瘋狂灌酒慶祝，結果不小心就與一名已婚男同事上了床。樓主指出，由於丈夫臨時有事不能陪同到台南參加「尾牙」，故她是一個人睡一間酒店房，「我也不知道為什麼他（已婚男同事）會在我的房間…早上醒來時我跟他都嚇到了。可能是因為害怕，所以我不敢問他到底發生什麼事」。

之後人妻如常上班，並盡力避開該已婚男同事，惟最終在倉庫裏再一次「做錯事」，「他可能也發現了（避開他），下午在盤點時他就拖我去最裏面的貨架那，然後跟我告白，我可能是中邪還是怎麼的，忍不住又跟他做了」。

樓主稱感到相當後悔愧疚。（示意圖／gettyimages）

樓主形容該已婚男同事年齡比她小6歲，「很高身材很好」，各項條件都比其丈夫優勝，然而對方希望可以保持「長久的炮友」關係，讓她有些無法接受遂拒絕。樓主又感到相當後悔愧疚，「雖然已經下班，但我坐在車子裏不敢回家，我覺得我犯罪了，我無法想像該用什麼臉去面對我老公和女兒，我真的很後悔」。

帖文引來網民熱議，大部份網民指摘人妻有錯，「第一次可以當醉酒誤事，第二次就是背叛」、「出軌只分零次和無數次，建議妳辭職，要不然就直接攤牌」、「女主根本不愛自己的老公，說同事各方面都比自己老公好，竟然都這樣說了，那就只能離婚了」。也有網民認為樓主應該清醒勿再「沉淪」，「炮友！同事只是要找妳發泄吃吃人妻，妳也可以清醒一下了！」、「後悔就別再犯吧！」。