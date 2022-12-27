驚！電暖地毯起火2歲女嗌「着火」　家長聽不懂幸哥哥察覺救全家

已屆寒冬，許家住戶家中都備有電暖毯等產品，但使用時必須注意安全！安徽近日有家庭使用的電暖地毯突然起火，當時1名2歲女童獨自在地毯上玩耍，當她發現火勢愈來愈猛烈，便試圖提醒家人。惟女童因年幼發音不準，加上聲線微弱，家中的大人均未有察覺出事；幸好哥哥聽到了妹妹的呼喚，並叫來父母處理，單位才能化險為夷。不少網民看完這段網上瘋傳的監控影片後，都表示捏了一把冷汗。



安徽宣城有家庭的電暖地毯起火，偏偏2歲女童獨自在地毯上玩耍，情況危急。（《都市時報》微博影片截圖）

根據《都市時報》報道，事發於12月24日，安徽宣城的一個4口之家正在吃飯，2歲的幼女最先吃完就到客廳一隅玩滑梯，而父母及哥哥就仍在飯廳吃飯。這時，鋪在客廳地板上的電暖地毯突然起火，女童被嚇得不知所措，只能看着眼前的火光發出警示聲「着火了」。不過，由於女童年幼，聲音微弱且發音不準，家中大人並未為意。幸好，女童的哥哥聽到了並且通知父母，才避免了憾事發生。

從閉路電視影片可見，女童站着的電暖地毯一角突然冒出火光，短短1秒火苗已撲向小木櫃。女童卻嚇得呆立原地，只懂用微弱的聲線喊一聲「着火」，可惜飯廳中的家人未有聽到。於是女童再以細微的聲量喊了一句不準確的「着火」。這時，本來低着頭扒飯吃的哥哥看向了女童，詢問她怎麼了，才驚覺電暖地毯起火，於是叫爸爸媽媽幫忙滅火。爸爸即時跑向火源踩熄火苗，而哥哥就走到妹妹前隔開她與火源。

女童的父親事後表示，「她哥哥平時跟她關係非常好，第一時間聽見了她在喊」，又提醒網民「用電取暖的時候一定要注意安全」。

影片引起了網民熱議，他們都高呼「危險」，「我在螢幕外看得都着急」、「看他們還在吃飯，手心都冒汗了」。另外，有很多人都提到家有幼童真的不能掉以輕心，因為幼童表達能力尚未完善，難以準確表達問題，然而幸好事件中的女童有一個機警的哥哥，「哥哥真棒！能理會妹妹的話並聽懂」、「2歲孩子說又說不明，幸虧哥哥聽懂了」、「說明哥哥愛妹妹，妹妹平時說話他會在意並且理睬」。