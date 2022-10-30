驚險！電動車室內充電起火　2分鐘爆炸逾10次　濃煙99秒籠罩全舖

充電要小心！廣東有商鋪將電動車放入室內充電，結果電動車2分鐘內爆炸10多次，現場燃起大火，消防員要花近1小時才將火撲滅。消防部門日前公布室內路電視畫面，電動車在屋內突然爆炸起火，店主一度前去拔電線，但爆炸不斷下現場火光熊熊，噴出的濃煙99秒就籠罩整間鋪，幸好未有人命傷亡。消防調查後發現店主違規將電動車放在室內充電，呼籲民眾要將電動車放在指定地點及充電。



廣東有店主將電動車放入室內充電，未料爆炸起火。（微博影片截圖）

內媒報道，事發於10月19日凌晨2時多，梅縣區華僑城富貴市場英財巷有店舖起火。消防調查發現，原來店主將電動車放在室內充電，電動車爆炸起火冒煙，過了1分鐘後，男店主發現異常走近拔掉電線，這時電動車再次爆炸，最終在2分鐘內爆炸10多次，噴出的濃煙99秒就籠罩整間商鋪，伸手不見五指。消防員最後花了近1小時才將火撲熄，未有人員傷亡。

廣東消防日前發布閉路電視片段，電動車泊在店內充電時突然爆炸起火，火苗一下熄滅後，車身不停冒煙，店主走近時電動車第二次爆炸，他馬上遠離。電動車就這樣斷斷續續爆炸起火，連爆多次後終於燃起大火，現場火光熊熊、濃煙快速擴散，店主馬上拉開捲閘。濃煙籠罩整個店舖，閉路電視鏡頭已經朦朦朧朧，但店主竟返回現場，想拿滅火筒救火，1名女子逃離店內後，店主又再返回火場中疑想拿東西。隨後火勢失控，現場火光狂閃非常嚇人，火花碎片更彈出屋外。

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廣東消防發文警告，電動車放入室內停放及充電，一旦起火燃燒的溫度很高，蔓延速度快，煙霧毒性大，極易造成人員吸入濃煙窒息傷亡，呼籲大眾購買正規產品及到室外指定地點停放及充電。

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內媒又指，今年7月1日已實施新修訂的《廣東省實施〈中華人民共和國消防法〉辦法》明確指出，禁止在建築物的公共門廳、疏散通道、安全出口、樓梯間以及不符合消防安全條件的室內場所停放電動自行車、電動摩托車，或者為電動自行車、電動摩托車及其電池充電，責令改正拒不改正，單位會被罰1000至5000元人民幣（約1080至5400港元）、個人將罰500至1000元（約540至1080港元）。

（綜合）