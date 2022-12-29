高空罵戰！印度空姐難忍同事被鬧喊　霸氣回懟叫麻煩乘客「收聲」

尊重是雙向的。日前，一段空姐與乘客對罵的影片在網上瘋傳，該名在印度靛藍航空（IndiGo）工作的空姐眼見同事被麻煩乘客鬧喊，幫同事出頭回懟乘客，更難忍怒火叫乘客「收聲」，強調自己並非僕人。火爆場面被機上其他乘客拍攝下來，並上傳到網上。網民對此意見兩極，有人認為空姐大鬧西客的畫面十分舒心，但亦有人覺得空姐不夠專業。



1名在印度靛藍航空工作的空姐眼見同事被麻煩乘客鬧喊，於是幫同事出頭，要求乘客尊重機組人員。（Twitter影片截圖）

綜合外媒報道，事發於12月16日，印度靛藍航空一架從伊斯坦布爾飛往德里的航班上，一名男乘客要求空姐提供三文治，而該航空公司並不提供免費餐飲，因此空姐回應要先查看是否有三文治供應。但男乘客提出諸多要求並開始吆喝，令該空姐委屈落淚。另一名空姐見狀為了替同事出頭，便與乘客據理力爭，最終演變成「高空罵戰」。航空公司事後發聲明，表示這是由於乘客的膳食選擇而引起的爭議，並強調「確保客戶的舒適一直是首要任務」。

從影片可見，一名空姐跪蹲在一名男乘客前面，語氣強硬地表示「請你不要指着我，也不要對我呼呼喝喝，我的同事已經因為你而哭了」，隨後她擺動雙手示意，續稱「請你嘗試理解，飛機上的餐點都是事先預算好的，我們只能盡力為你服務……」，這時男乘客用憤怒的聲線打斷她：「你為什麼大喊大叫」。

空姐隨即提高聲量：「因為你也在對我們大呼小叫！」，然後她深吸一口氣站起來，試圖緩和氣氛：「不，我很抱歉，先生，你不能這樣對我們，我們誠摯地聆聽你的需要，但你也應當尊重我們。」隨着爭論升級，男乘客怒罵一句：「你閉嘴！」，而空姐亦不甘示弱回嘴：「你才閉嘴！」，然後她聲嘶力竭地說：「我真的很抱歉，你不能這樣對我們，我是航空公司的僱員，不是你的僕人！」，她激動地重申機艙服務員應受尊重，然後戴上口罩，並在同事調停下帶往機艙後方。

兩人爭執的過程被機上其他乘客拍攝下來並上載到網上，影片隨即引起網民熱烈討論，不少人大讚空姐的行為令人大快人心，直言這就是應對麻煩客人之道」，「她為她的同事挺身而出，值得表揚！」、「希望公司不會處罰她，她已經很得體了」、「做得好！空姐不是僕人，有些人就是無法理解這點」；亦有人認為空姐的行為有違職業道德，「即使乘客不守規矩，她也應該控制住自己的情緒」、「應該通知公司把他列入黑名單，而不是在機上和他吵架」。

（綜合）