人妻拉外賣員入屋半小時　向夫稱整廁所　阿仔1句話揭謊言下場慘

夫婦間信任一旦破裂，就難以修補！內地近日廣傳浙江1名人夫查看大門閉路電視（CCTV）監控片段時，驚見妻子拉1名身穿外賣員制服的男人進屋內，對方在半過小時後才離開。江男感覺有異追問，妻子則解釋是請外賣員幫忙修理馬桶，惟被兒子1句「踢爆」謊言，最終江男決定與妻子提出離婚。



，妻子解釋是請外賣員幫忙修理馬桶，卻被兒子1句「踢爆」。（示意圖／資料圖片）

綜合媒體報道，江男與妻子結婚11年，育有兒子，而江男長時間在外工作，留下妻子在家照顧媽媽跟兒子。惟有日凌晨江男查看住所門口的閉路電視監控片段，竟見到妻子拉1名穿着外賣員衣服的男子進屋，半小時後外賣男才離去。

江男直覺認為事情不單純，回家詢問妻子。妻子解釋因為家裏馬桶堵塞，需要別人幫忙，剛好她當天叫了外賣，於是請外賣男幫忙修理馬桶。惟江男之後向兒子求證，兒子卻表示沒有這回事，讓江男疑心更盛。

事件引來網民熱議，對妻子「修理馬桶」的解釋不感意外。（示意圖／gettyimages）

雖然妻子強調自己未有出軌，但江男始終認為妻子行徑太可疑，甚至「教訓」了外賣男一頓，導致對方要送院治理。江男又表示，不想再繼續這段婚姻，最終2人協商後決定離婚，兒子歸江先生撫養。

事件引來網民熱議，對妻子「修理馬桶」的解釋不感意外，「我就知道是修馬桶」、「應該是水管久沒通阻塞了」、「可能跟外送員在數銅板啦」、「進去通水管嗎」。也有網民認為應相信妻子，「你要相信你老婆」，感嘆「想離婚什麼都可以是理由」。