驚！索女網紅染髮過敏慘變「豬頭」　頭皮滲液崩潰提醒小心1件事

不少人都試過自己染髮，然而箇中風險不容小覤。巴西1名女子早前自行在家染髮，詎料起床後竟發現頭面腫脹如「豬頭」，且頭皮滲液，令她不禁崩潰痛哭，自覺似「怪物」。原來她對該染髮劑過敏，不過令她百思不得其解的是，她明明跟足染髮劑指示進行了48小時的皮膚測試，竟然還是未能檢測出異常，因此發帖提醒使用者「48小時的過敏測試不一定足夠」。



巴西女模特兒卡梅本來模樣標致，卻因染髮過敏導致頭面腫脹。（「luluziinha33」IG圖片）

綜合外媒報道，巴西19歲女模特兒卡梅（Luisa Kamei），在社交平台上擁有約1.3萬名粉絲，是當地小有名氣的網紅。她於12月21日在Instagram上分享自拍，照片中的她失去了標誌性的瓜子臉及大眼，取而代之的是腫脹的大圓臉，及腫似核桃、只能勉強睜開1條線的雙眼。

卡梅本來有着一頭秀髮，及標誌性的瓜子臉與大眼。（「luluziinha33」IG圖片）

卡梅在帖文中表示熟悉她的人都知道自數年前起，她就時常自己動手染髮。16日她如常在家染髮，但事隔2天，她剛起床就發現頭面異常腫脹，眼睛也睜不開，頭皮甚至「有液體流出」。卡梅起初擔心自己「毀容」，於是看着鏡子狂哭不止，甚至愈看愈覺得自己像「怪物」，「我覺得很不舒服，腦袋裏的壓力很大」，因為擔心腫脹會加劇，卡梅最終去了看醫生。

原來卡梅對該款染髮劑過敏，匪夷所思的是，她已經按照說明書所示，在染髮前進行了48小時的過敏測試，當時並無異樣，沒想到最終還是出現了嚴重過敏。而且，醫生告知卡梅，如果她未有及時求醫，後果可能更不堪設想。因此卡梅決定分享自身經歷，提醒粉絲們小心所選的產品，「今天我鼓起勇氣展示我的樣子並提出警告，請注意您使用的產品類型，製造商建議的48小時過敏測試並不總是足夠的」。

（綜合）