悔婚片瘋傳！被爆與前男友幽會　新娘跪地求饒　新郎疑戴綠帽咁做

情侶分手可以再見亦是朋友，但見面亦要選對時機與場合！網上近日瘋傳影片，顯示加納一對新人在結婚當日出事，新郎哥突然悔婚離場，新娘一直死纏哭求原諒，還拉甩了新郎西裝外套，但新郎頭也不回地離開，婚事告吹！當地媒體指，其實是新娘在婚禮前夕想最後一次和前男友見面幽會，結果新娘的朋友看不過眼向新郎告狀。許多網民認同新郎做法，斥責在結婚前夕見前度並不尊重，甚至質疑兩人是在出軌為新郎「戴綠帽」。



網上瘋傳影片，加納有名新郎悔婚，新娘倒地痛哭求原諒，但最終婚事告吹。（TikTok影片截圖）

該影片最早於12月初已在加納社交平台瘋傳，之後更傳到其他非州地區及TikTok，一度有傳是發生在尼日利亞。外媒指，事件發生於加納中部城鎮卡蘇阿（Kasoa），片段中身穿白色婚紗的新娘倒地痛哭，不停抓住新郎衣服，還扯下其西裝外套，但新郎頭也不回想離去。

當地媒體指，據稱是新郎發現婚禮前夕，新娘最後一次與前男友見面才會如此火滾。另有消息稱其實是新娘的朋友看不過，主動在婚禮時向新郎爆料，未料新郎真的即場反目，新娘和新娘家人一再要求給次機會，繼續行禮，但新郎沒理會。

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片段引起熱議，有網民質疑新郎反應過度，認為和前度見面不代表有染，只是新娘不夠愛新娘。不過許多網民批評在婚禮前夕見前度，是沒尊重另一半，新郎哥婚前去見前度，新娘可能會有同樣反應，「現在她可以和前男友結婚了」、「為什麼要和前度見面，為了什麼？」，甚至質疑新娘已為新郎「戴綠帽」。

有網民留意到，該名穿藍色西裝的男子像伴郎，看似也覺得很突然，也阻止新郎中斷婚禮，估計見前度不是悔婚的唯一原因，「光是見前度就說明了很多」。

（綜合）